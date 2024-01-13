薑保存貼士｜冷凍/泡水/堆沙網友推老薑嫩薑保存法！1招保鮮3個月

薑是煮菜時經常使用的食材，能為料理多增添一份風味，不只能直接加進菜餚，還有去腥提鮮的效果，但薑若沒有及時用完，就容易乾扁發黑，令許多人相當困擾。



就有網友分享了延長老薑、嫩薑保鮮期的方式，簡單步驟就能長時間維持新鮮。

網友教1招延長薑保鮮期（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook「家常菜」中發文，分享了薑的保存方式，她表示薑買回家之後不用洗，用廚房紙巾包著放進塑膠袋裡，袋口綁好再用牙簽刺2～3個洞、冰到冷藏，即可長時間保存。

網友也附上圖片，左邊是當天早上才買的薑，右邊則是放了快2個月的，但是使用上述的方法延長保鮮期，兩者的外觀狀態看起來相差無幾，可見長時間存放的薑依舊能維持新鮮，她也在留言區補充，此做法無論老薑或嫩薑都適用，不過嫩薑只敢保存2～3個禮拜。

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文章一出，隨即引起熱烈回應，不少達人也提供了自己保存薑的妙招，「我是用餐巾紙包起來，放玻璃保鮮盒冷藏也蠻耐放的」、「嫩薑直接切好片狀冷凍，要用再從片狀處切開，不用退凍、直接使用即可！這樣的保存法可以放很久」、「嫩薑整塊泡水放冷藏就可以保存很久，兩個禮拜拿出來用還是很新鮮，每次拿出來都會習慣換個水」、「外面包保鮮膜，真的可以放很久」、「塑膠袋差不多一台斤的放沙子，灑一點水讓他濕濕的，把薑埋進去，要用的時候再去折一塊用，但一次不能買太多久了也會壞掉」。

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事實上，先前台灣農糧署也有在Facebook發文，指出不同的薑有各自適合的保存方式，嫩薑使用保鮮盒或保鮮膜包覆，放置在雪櫃中約可保存1周；粉薑去皮後切片或切絲，存放在冷凍庫中可保鮮達3個月；老薑直接放在陰涼通風處，則可保存1個月。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：薑買回家用不完別急著放冰箱！達人教1招延長保鮮期，放2個月也不乾扁發黑、不走味】