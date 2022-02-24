士多啤梨班戟食譜｜當造期內必試！材料簡單賣相吸引呃Like首選

士多啤梨季從2021年11月開始，持續到2022年4月底。 通常種植在地面的士多啤梨會在四月春假後結束，但高架種植的士多啤梨會延續到四月底結束，「台灣大湖士多啤梨季」一月到四月是盛產期，很多民眾都喜歡親臨現場摘下鮮嫩欲滴的士多啤梨。



不知道Facebook何時改的規矩…新入社的菜鳥要28天後才能發文真的太久了，潛水28天都溺死了...，不廢話了…看這邊比較少西點，首po來個士多啤梨班戟好了

士多啤梨班戟食譜（按圖）

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鮮忌廉部分是自己打的，工具鋼盆那些要先冰冷凍半小時，一罐200cc鮮忌廉+20g砂糖用機器攪拌打發，裝入袋子再冰回冷藏即完成

再來處理班戟，家裡有幼兒，所以用的是寶寶班戟粉，通常包裝背面都會有做法，不太需要技巧的東西。

80cc鮮奶+1顆雞蛋拌勻，拌至出泡泡後加班戟粉拌勻倒入機器模具烤，班戟部分就ok了，除非是自己種的，不然其實外面賣的很多農藥先流水洗過幾回再吃總是好的。

其他社員留言回文：「甜點看起來好好吃」、「照片也拍的很棒，潛水這麼久期待你以後更多的分享」、「家裡有鬆餅粉~有士多啤梨~好像可以來試試看耶」、「流口水了」、「鬆餅煎得超美~」、「好美又好好吃的感覺喔」。

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按圖了解鑒別超甜士多啤梨的3項特徵︰

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