海底椰好處｜潤肺止咳滋陰補腎海底椰5大功效　鮮貨/乾貨要點揀？

每逢乾燥季節，很容易聽到咳嗽的聲音。想止咳，香港人很容易便想到海底椰。但原來除了止咳，海底椰還可養顏、補腎等其他功效。市面出售的海底椰有乾貨和濕貨，兩者又有何分別？哪些人適合食用？哪些人不宜？



海底椰一般被視作止咳化痰、滋陰補腎的藥材，含有豐富的維他命C、E、纖維素和氨基酸，其中氨基酸更多達18種，以谷氨酸、精氨酸及天門冬氨酸含量最高，對人體非常有益。

海底椰5大好處

1. 潤肺止咳：對肺熱久咳、痰中帶血的人有不錯的功效。

2. 滋陰補腎：適用於陰虛燥熱及有盜汗等症狀的人。

3. 清熱除燥：熱病之後餘熱未清、虛煩不安、煩躁等症狀。

4. 養顏潤膚：豐富的維他命C、E和纖維素，可美顏潤膚。

5. 強身健體：海底椰的胺基酸成分高達18種，其中7種屬人體必需的胺基酸，能增強人體免疫力。

乾貨海底椰、新鮮海底椰大比拼

市面上的海底椰分為乾貨及濕貨兩種，應該如何選擇？註冊中醫師謝嘉雯指，要選擇適合的海底椰，要先了解它們的功效。乾貨海底椰有非洲海底椰及泰國海底椰兩種。非洲海底椰性味甘、性涼，能清熱潤肺、化痰止咳，藥效亦相對較高。由於非洲海底椰是非洲塞席爾普拉蘭島及屈里厄斯島的一種特有棕櫚的果實，成熟期需要6至7年，產量較少，因此價格較泰國海底椰高。市場多以價格較便宜的泰國海底椰替代，功效也沒有非洲海底椰好。

至於新鮮的海底椰，屬於椰肉類，口感爽滑，外觀白色呈透明狀，並無特別食療作用，通常用來製作糖水或甜品。

新鮮海底椰（資料圖片）

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海底椰營養價值高 4類人切勿過量食用

註冊中醫師謝嘉雯表示，海底椰性質偏涼，具清熱潤肺、化痰止咳的功效，適合乾咳或咳嗽無痰、體質燥熱人士食用，如容易口乾、口苦﹑大便乾硬或吸煙人士。不過，體質偏涼寒咳、容易腹瀉的人士則不適合。而新鮮海底椰口感偏硬，本身容易胃痛或消化不良的人，也不宜食用過量。

海底椰保存方法 要不要放雪櫃？

乾的海底椰可以密封的玻璃瓶或膠盒收藏，避免受潮；新鮮海底椰如會在1-2天內食用，可放雪櫃冷藏，若需較長時間先使用，可直接放保鮮袋再放冰格儲存。

海底椰乾貨、鮮貨應如何選擇？

視乎用途決定。非洲海底椰療效較明顯，但價格亦較貴。泰國海底椰可作食療使用，功效也較新鮮海底椰好，但遜於非洲海底椰，價格亦較非洲海底椰便宜，兩者同樣可煮湯。如製作糖水，可選用新鮮海底椰。