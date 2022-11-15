早餐養腎｜耳鳴腰痛髮乾腎虛7症狀　中醫教煲養腎湯+1動作抗衰老

立冬已過，天氣逐漸轉涼，冬天腎氣當令，是養腎補腎的最佳時機。中醫認為腎是五臟六腑的大哥，要身體好、抗衰老，首要腎好。但冬天應如何養腎？又如何知道自己是否腎虛？



腎是什麼？中西醫理論各不同

養腎，先了解腎是什麼，腎在中醫或西醫理論上截然不同。西醫所說的腎，是指一個器官；而中醫所指的腎，則是一個系統。

按圖看「腎」在中西醫學說中有何不同？

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註冊中醫楊明霞博士指，中醫所說的腎，包括泌尿系統、內分泌系統，與生長激素相關。腎主藏精、主水和納氣，與生長、發育及生殖方面很大關係。

腎氣強弱 受父母先天影響

所謂藏精，精是先天之精，即我們的腎氣是秉承父母的體質而成，與生俱來腎氣強，是因父母的體質也較強所致，生長發育、生殖功能等都會較強。

相反，若腎氣先天不足，便會發育遲緩，講話、行動也慢些，肌肉發展不強，即所說小朋友發育「五遲五軟」：立遲、行遲、語遲、發遲、齒遲；五軟是指頭項軟、口軟、手軟、足軟、肌肉軟。

腎虛易患哮喘水腫

腎主水，是指與我們身體的水液代謝有關，例如腎虛的人容易有水腫問題。而腎主納氣，便是說我們可以保持呼吸的深度，有些人吸多呼少，或者呼多吸少，或有氣喘的情況出現，因此腎虛的人，容易有呼吸系統的問題，例如易有哮喘等。

腎陰虛vs腎陽虛

中醫對於腎虛，還有腎陰虛、腎陽虛之分：

腎陰虛徵狀：手心腳心發熱、容易煩躁、小便色偏黃，頭髮枯旱、皮膚乾燥、耳鳴和易有腰痠背痛等問題



腎陽虛徵狀：小便較頻密和清長、也易有膝關節、腰關節方面的問題。



中醫認為久病很可能會傷及腎，要防病於未然，最好便是從養腎氣開始。如果保養好腎氣，身體各種系統的功能都會得到改善，幫助抗衰老。

養腎早餐：三黑養腎湯連湯渣加青菜

《黃帝內經》有謂「春夏養陽，秋冬養陰」對於腎陰虛人士，日常可以食用一些黃精、制首烏、黑芝麻等，幫助養腎陰；而腎陽虛人士，可用淫羊藿、肉蓯蓉、或者巴戟、仙茅等，助養腎陽，透過食療養腎氣，可加強五臟六腑的功能。

楊醫師推薦早餐可吃有米氣的食物，例如粥、米粉、飯等，她還教大家煲三黑養腎湯，她會連湯渣吃，加個青菜便是一頓養腎氣的美味早餐，有助增強腎功能。

按圖看「三黑養腎湯」食譜及材料功效：

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紅黃赤白黑，對應不同的五臟六腑，黑色五行屬水，黑色食物便對應腎，三黑養腎湯的三黑是指黑豆、黃精和制首烏。

材料：

黑豆：養腎、健脾去濕

黃精：經過九蒸九曬特別烏黑，助潤肺、養腎、健脾胃

制首烏：養肝腎，烏鬚髮

一字排：增添香濃味道，養腎氣，健脾胃



做法：

1. 黑豆浸一晚至軟

2. 黃精煎香，讓釋出油融性有效成分，多添一點酒香

3. 加入一字排再煎香，幫助提鮮，備用

4. 放一鍋礦泉水，加入浸好的黑豆、制首烏

5. 再加入煎好的黃精及一字排、可加入無花果

6. 約煲一至兩小時即可



1個簡單動作 通經活絡養腎氣

食療外，楊明霞博士還教大家一個非常簡單的養腎氣動作，坐着也能做到。

腎經所運行位置：由腳板底到腳眼＞＞再到小腿內側位＞＞大腿內側＞＞腹部＞＞胸腔＞＞至鎖骨下位置。因此，只需簡單的坐着做交替抬腿的動作，便能幫助活動到腎經，亦活動到腹肌，達至通經活絡養腎氣。

資料來源：《養生樂緣 - 智養身心》頻道--抗衰老要訣之補腎

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黑色益腎食物還有哪些？

黑色五行屬水，對應人體中的腎臟，同時亦有烏髮之效。黑色食物不只得單一的黑色，呈黑色或紫色、深褐色的各種天然動植物也同屬。適量食用黑色食物有益於腎，最常見的食材有有黑豆、黑芝麻、紫米、合桃、栗子、紫菜等。

外國營養學家亦提出一些有益腎臟健康的食物，包括椰菜花、蘋果及油脂豐富的海魚等。

按圖了解20種有益腎臟的食物︰

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