肝硬化｜長期飲酒易肝硬化肝癌！傷肝3壞習慣1個以為健康其實最錯
撰文：中天新聞網
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熬夜雖然對肝臟不好，但其實日常生活中有些習慣比熬夜更傷害肝臟。
醫師指出，肝臟雖然是身體的解毒高手，但並非百毒不侵，它只是擅長忍耐，難以察覺異常。
3個比熬夜更傷肝的習慣（按圖看清👇👇👇）
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台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，有三個比熬夜更傷肝的習慣，不可不慎：
1. 喝太多酒
喝酒肯定是傷肝的主要兇手之一。因為我們喝進去的酒精，其酒精產生的代謝物，都需要肝臟來大量的解毒。長期喝酒，輕微狀況只會損失一些肝細胞；嚴重的話，會發生不可逆的大量肝細胞的損傷，例如，演變成「酒精性肝硬化」，進一步就容易發展為「肝癌」。
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2. 吃太多藥
肝臟作為身體的解毒器官，幾乎參與了所有藥物的代謝。許多藥物說明書，也會註明藥物不良反應，其中一個副作用，就是對肝臟功能有一定的影響。所以，如果沒有在醫生指示之下，胡亂吃藥，都是比熬夜更傷肝。
3. 吃太飽
日常生活食物太豐富，譬如說三餐總是大魚大肉，吃了很多高熱量、高糖食品，高油膩食物，這些過度飲食下的食物，會讓脂肪擠壓在肝細胞內，而使肝臟細胞在長期擠壓之下，容易受到損害，久而久之就發展成「脂肪肝」，嚴重的脂肪肝之下，會損害我們的肝臟功能。
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黃軒表示，以上日常生活行為，比熬夜更傷肝的習慣，我們得修正，要不然我們肝臟會受到極大的損害，最後犧牲掉是，自己全身的健康。
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