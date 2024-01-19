橄欖油可潤膚？醫生提醒用錯油塞毛孔生粉刺痘痘！2種油清爽不油

冬天酷寒，許多人習慣塗抹油類保養品，保持肌膚水潤，減少乾澀，有人選擇高純度的頂級初榨橄欖油，還在網路平台展現效果。



不過，台灣皮膚專科醫師廖苑利表示，橄欖油屬於大分子，不易吸收，塗在皮膚上，可形成一層油膜，看似可以達到保護效果，但容易造成毛孔堵塞，引起痘痘、粉刺。

5大營養素養出好肌膚（按圖看清👇👇👇）

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台灣食藥署提醒，食用油跟保養品的製作方式和規範不同，不論是劑量或成分，因此不宜將食用等級的油品施用於臉部。事實上，食品並非保養品，若使用橄欖油保養臉部，很容易產生痘痘等皮膚問題。

保養油保水防乾燥 難抗老改善膚質

廖苑利進一步說明，一般保養油成分以乳油、木果油、荷荷芭油、夏威夷果油等植物油為主，從保養角度來看，塗抹之後，深入角質層間，有如填縫劑，可以保注水分，減少乾燥不適，較難以達到改善膚質、美白、抗老化等效果。然而，植物油能否進入角質層，跟植物油的分子大小有關，分子量較小的植物油，可以深入角質層，感覺不油膩，且能達到保濕滋潤。

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潤膚塗錯油 易長粉刺、痘痘

不過，絕大多數的植物油屬於三酸甘油酯，分子量約在1000。以橄欖油為例，分子量為1060，分子量太大，直接塗抹肌膚，感覺較為油膩，容易長痘痘、粉刺。廖苑利指出，凡士林也是油脂的一種，此類礦物性油脂的分子量較大，塗抹後也常有油膩感，如果常用於臉上，也可能冒出痘痘、粉刺。

荷荷葩油，角鯊烯分子細 質感清爽

相較之下，屬於酯蠟類結構的荷荷葩油，分子量600，就好吸收，不覺油膩。角鯊烯則更低，分子量410，使用後清爽許多，不太會長出痘痘。

此外，皮膚膚質不同，塗抹保養油的感受也不一樣，如果是健康皮膚，塗抹保養油，可能只會覺得油膩，但如果是乾燥、敏感等肌膚，則因好吸收，快速緩解不適。

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那麼，該如何正確使用保養油？廖苑利建議，較好吸收的油脂，可以當成第一道保養，用於洗臉之後，當成化妝水。如果質地較濃，則建議用在最後一道。再者，夏天高溫，容易流汗，應該挑選好吸收的保養油，以免塗抹之後過於黏膩，對肌膚造成厚重的負擔。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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