椰菜食譜｜古早味椰菜飯鹹香濃郁富營養3步完成！哪月份椰菜最甜?

台灣1年4季皆生產椰菜，特別適合在涼冷的氣候中生長，平地產區主要集中在雲林、彰化2地，產季為10月至隔年5月。



如果想吃到便宜又好吃的台灣椰菜，不妨把握11月至隔年4月，由於這時期的椰菜遇低溫時，呼吸作用較低，可累積較多的糖分，吃起來就會特別鮮甜脆口，而不少家庭平時也都會料理椰菜，但礙於每日料理方法變化不大，容易吃膩。

椰菜飯料理（按圖看清👇👇👇）

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為此，台灣農糧署於Facebook發文分享1道可口的「古早味椰菜飯」的作法，若還沒有想好今天晚餐要做什麼菜的話，不妨嘗試用椰菜和其他配料，做成鹹香濃郁的椰菜飯。以下為4人份古早味椰菜飯所需食材與料理步驟：

所需食材：

糙米2杯、椰菜1/4顆、紅蘿蔔半條（切絲）、肉絲或雞腿肉50克（先以醬油、米酒醃15分鐘）、蝦米適量、蒜頭2瓣（切末）、冬菇3朵（切瓣）、鹽1/2匙、白胡椒粉適量。

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做法：

步驟1：準備好上述食材後，就可以將蝦米、蒜頭與冬菇加入鍋中爆香，再將椰菜、紅蘿蔔、肉絲或雞腿肉等配料放入鍋中一同拌炒，等待椰菜軟化後便可起鍋。

步驟2：把洗好的梗米與上述炒料放入電鍋內鍋蒸煮，並加入鹽與白胡椒粉攪拌，由於煮飯過程中椰菜會再釋出水分，建議可採內鍋1/3杯水，外鍋1杯水的比例。若喜愛口感較為軟爛的米飯，則可視個人喜好添加內鍋水量。

步驟3：等到電鍋開關跳起後，再燜10至15分鐘，即可出鍋。

椰菜飯（Facebook@台灣農糧署）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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