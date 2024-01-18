椰菜食譜｜古早味椰菜飯鹹香濃郁富營養3步完成！哪月份椰菜最甜?
撰文：NOW健康
出版：更新：
台灣1年4季皆生產椰菜，特別適合在涼冷的氣候中生長，平地產區主要集中在雲林、彰化2地，產季為10月至隔年5月。
如果想吃到便宜又好吃的台灣椰菜，不妨把握11月至隔年4月，由於這時期的椰菜遇低溫時，呼吸作用較低，可累積較多的糖分，吃起來就會特別鮮甜脆口，而不少家庭平時也都會料理椰菜，但礙於每日料理方法變化不大，容易吃膩。
椰菜飯料理（按圖看清👇👇👇）
+3
為此，台灣農糧署於Facebook發文分享1道可口的「古早味椰菜飯」的作法，若還沒有想好今天晚餐要做什麼菜的話，不妨嘗試用椰菜和其他配料，做成鹹香濃郁的椰菜飯。以下為4人份古早味椰菜飯所需食材與料理步驟：
所需食材：
糙米2杯、椰菜1/4顆、紅蘿蔔半條（切絲）、肉絲或雞腿肉50克（先以醬油、米酒醃15分鐘）、蝦米適量、蒜頭2瓣（切末）、冬菇3朵（切瓣）、鹽1/2匙、白胡椒粉適量。
相關文章：椰菜營養｜降血壓維持皮膚緊緻 菜王集6大好處含維他命U助防胃癌👇👇👇
+7
做法：
步驟1：準備好上述食材後，就可以將蝦米、蒜頭與冬菇加入鍋中爆香，再將椰菜、紅蘿蔔、肉絲或雞腿肉等配料放入鍋中一同拌炒，等待椰菜軟化後便可起鍋。
步驟2：把洗好的梗米與上述炒料放入電鍋內鍋蒸煮，並加入鹽與白胡椒粉攪拌，由於煮飯過程中椰菜會再釋出水分，建議可採內鍋1/3杯水，外鍋1杯水的比例。若喜愛口感較為軟爛的米飯，則可視個人喜好添加內鍋水量。
步驟3：等到電鍋開關跳起後，再燜10至15分鐘，即可出鍋。
相關文章：椰菜保鮮｜日本主廚教延長椰菜保鮮期秘訣 靠1支牙籤多放1個月？👇👇👇
+5
椰菜營養｜改善便秘抑制胃炎3大功效 1種物質降癌毒性助防肺癌！切椰菜貼士｜主廚教正確切法口感爽脆受熱均勻 椰菜直立刀要轉？洗菜貼士｜西蘭花椰菜花點洗最乾淨？內行人教1招快速去農藥菜蟲椰菜花飯營養｜防腦部退化養腸治便秘！營養師大推揭3大健康好處飲食熱話｜媽媽炒椰菜加一零食比平時入味 獲網友讚：料理天才蔬菜保存｜椰菜切好要怎樣保鮮？加凍水、冰塊放雪櫃可免黑掉
延伸閱讀：
【本文獲「NOW健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」