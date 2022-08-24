脫髮食譜｜黃豆燒牛肋條藥膳補氣防白髮　加五味藥滋潤頭皮強髮根

俗話說「藥補不如食補」，由於工作壓力大、飲食失衡或睡眠不足等問題，現代人長白髮、髮際線後退的年齡持續下降



台灣雷神主廚雷議宗，教大家做這道「黃豆燒牛肋條」，以軟嫩牛肋條搭配台灣中醫師鄒瑋倫特製的藥膳包煨煮，能增補氣血，幫助強健髮根、滋養秀髮。

黃豆燒牛肋條食譜（按圖👇👇👇）

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材料

牛肋條、黃豆、西蘭花、抱子甘藍、魚高湯、紅蘿蔔粒、昆布、昆布醬油、味醂、芝麻油、葵花籽、黑芝麻。

中藥膳包：玄參、生地、五味子、女貞子、柏子仁。

做法

1. 首先將黃豆浸泡水後蒸煮至軟化；牛肉洗淨燙熟後撈起備用。

2. 鍋內放入芝麻油，加入牛肋條、紅蘿蔔、昆布一同炒香，並加入藥膳高湯及調味料一同燉煮至入味軟化。

3. 起鍋前加入抱子甘藍及西蘭花，盤飾後撒上葵花籽及黑芝麻即可食用。

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Tip：

牛肋條下鍋烹煮前，先以滾水汆燙，軟化之後，口感更滑嫩；藥膳包入鍋跟食材烹煮時，要慢慢一杓一杓倒入，才有煨煮的效果，而想知道牛肋條是否熟透？雷議宗透漏，只要用筷子穿刺牛肉試試看即可，煮到筷子能戳入的程度就表示可以起鍋，才不至肉質過老。

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營養加分

鄒瑋倫表示，中醫有藥對理論，「藥對」才會病除，這邊指的是成雙成對的藥材，因此把五味藥設計成2對藥，如玄參、生地，可以清熱、涼血，舒緩頭皮發炎；五味子跟女貞子，會互相增強藥效，稱藥對。這兩味的好處是增強身體抵抗力，強韌髮絲，以及改善氣血不順；柏子仁可以提供頭皮需要的油脂，有滋潤頭皮的效果。

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