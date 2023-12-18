飲茶貼士｜茶當水飲傷腎易便秘！宜日飲多少？營養師推1款茶抗老

許多人喜歡喝茶，認為茶比水更有風味，針對外界好奇喝茶是否會傷腎一事，營養師解答，喝茶導致身體礦物質失衡、且茶中的草酸量較高，容易形成草酸鈣結石。



台灣營養師張宜婷在營養專欄中表示，兒茶素是茶葉中特有的抗氧化物質，以兒茶素含量來看，綠茶是首選，但其他常見的紅茶、烏龍茶也有其他抗氧化物質，對身體有益處，但前提是喝無添加糖的茶。

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針對外界好奇喝茶是否會傷腎一事，張宜婷表示，以茶代水的情況確實可能導致身體礦物質失衡、引起結石，但原因是茶中的草酸量較高，若本身容易有結石體質，易形成草酸鈣結石，而且茶含有單寧酸，若過量會導致腸胃蠕動變差，甚至引發便秘，所以不要以茶代水。

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除此，有些人擔心茶含咖啡因會影響睡眠品質，張宜婷則說明，每日建議的咖啡因攝取量為300毫克左右，100毫升的紅茶咖啡因含量約30～45毫克，綠茶更少大約20毫克，因此，以1杯240毫升的茶來看，咖啡因量其實並不多。

但若喝茶會睡不著，張宜婷建議，記得慎選喝茶時間，並且注意是否茶泡得較濃、喝得時間拉太長，這些可能都會對喝茶後的睡眠造成影響，本身對咖啡因較敏感者可多加留意。

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適當喝茶確實有促進健康功效，張宜婷說，每日攝取600毫升以內的茶，注意含糖量以無糖為佳，咖啡因含量不超標又可得到抗氧化、抗老化效果。同時，也別忘了補充足量水分，讓身體代謝可達到最好的狀態。

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