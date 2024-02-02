腸胃癌｜新年聚餐飲酒1惡習患腸胃癌風險增30%　酒量好都冇用！

近期許多公司都舉辦年末尾牙餐會，對此，就有醫師提醒，空腹喝酒的人，更容易在40歲之前，就罹患腸胃道的癌症，其風險增加了30%，而醫學上也稱這些年輕罹癌的患者為「早發性癌症」。



台灣黃軒醫師在Facebook發文指出，根據英國研究顯示，空腹喝酒與隨餐喝酒的人相比，空腹喝酒的人，得到腸胃道的癌症風險，增加了10%，另外，更有研究人員發現，空腹喝酒的人，更容易在40歲之前，就罹患腸胃道的癌症，其風險增加了30%，我們醫學叫這些年輕罹癌的患者為「早發性癌症」，而在「緩發性癌症」（年齡超過60歲以上），也增加了8%的風險，因此，無論飲酒量如何，千萬別空腹喝酒。

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為什麼空腹喝酒會較容易罹癌？

黃軒進一步指出，有研究人員認為，食物會延遲胃排空，減少酒精的吸收，而空腹喝酒的話，我們的酒精解毒酵素ADAH也比較偏低，會導致酒精清除力降低，在這樣的狀況下，酒精代謝物會直接通過反覆刺激腸道發炎，提早形成癌化環境，使得腸胃道的罹癌風險增加。

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因此，黃軒強調，現在有些人喝酒就不吃飯，因為酒的熱量也很高，他們以為喝酒少吃飯，就可以不會變胖，而現在科學證據看起來空腹喝酒，或者喝酒不吃飯，都是一個不良的飲食行為，兩種會促使罹癌風險增加的。

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