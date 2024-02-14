燒仙草可能是化學調製非純天然？台食藥署提醒1物絕不能添加

天寒低溫，熱呼呼的燒仙草成為最流行的食物，許多人則質疑，市售燒仙草可能為化學調製，而非純天然。



台灣食藥署表示，適量使用合法食品添加物「碳酸鈉」，並不會影響到仙草的食用安全性。

吃仙草3大好處（按圖👇👇👇）

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自製燒仙草加點碳酸鈉 增加熬煮效率

台灣農業部桃園區農業改良場作物改良科科長龔財立表示，仙草（Platostoma palustre）植株裡含有凝膠物質，熬煮仙草時，可萃取出凝膠物質，但沒有辦法直接變成稠狀或果凍狀。民眾在家裡製作時，如果想煮出市售燒仙草的稠度，一定要加入澱粉，例如生粉及粟米粉。

熬煮仙草時，通常加入食用鹼（碳酸鈉），藉此破壞仙草細胞壁，更快煮出烏黑色澤與凝膠物質。龔財立說明，早期人們在煮仙草時會添加草木燒成的灰，這些草木灰就是鹼性物質，可增加熬煮效率，只要適量使用合法食品添加物「碳酸鈉」，是不會影響到仙草安全性。

台灣食藥署提醒，在熬煮仙草汁時，可使用壓力鍋加快熬煮速度，但務必留意操作的安全性。未食用完畢的燒仙草、仙草汁，必須冷藏保存。

12款鮮芋仙食品熱量排名（熱量由低至高，按每份計）（按圖👇👇👇）

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燒仙草加入硼砂 才是真引食安危機

龔財立表示，新鮮仙草曬乾後是淺褐色，顏色並不黑，需再靜置熟成約1年左右，才會出現烏黑的顏色與香氣，但如果熟成超過3年，品質會開始變差。如果民眾要購買仙草乾，應先選擇信譽良好的廠商，記得詢問收成時間點，以確認仙草乾是否經過熟成期。

若是新鮮的仙草乾，則需使用較多的量，才能煮出深色。品質較好的仙草乾，看起來是較為乾淨的顏色，至於顏色過於深黑的仙草乾，可能是環境濕氣過高，或者被水淋過，以致影響品質。

台灣食藥署提供購買仙草乾、仙草汁，或以即溶仙草粉來自製燒仙草的重要原則：

1. 閱讀包裝標示與保存期限，確保來源可靠安全。

2. 購買時需檢查外觀與氣味，避免購買有霉味、過於潮濕的產品。

3. 購買後需存放於離地陰涼通風處，避免變質。



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此外，以往曾有不肖業者在製作仙草，添加硼砂，以增加Q彈口感。台灣食藥署提醒，硼砂並非合法的食品添加物，民眾自製時也不可添加，以免危及健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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