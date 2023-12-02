揀芋頭貼士｜芋頭分水芋/旱芋煲湯做甜品要點揀？4步處理可放半年

芋頭控準備開吃！每年9月至隔年2月是芋頭（Taro）的盛產期，作為民眾普遍認為老少咸宜的美味食材。



芋頭含有豐富的澱粉質、蛋白質和高纖維質等，營養價值高，可當主食或入菜搭配食用，變出各式各樣美味的芋頭料理！

處理芋頭4步驟、芋頭保存方法（按圖看清👇👇👇）

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台灣產芋頭正值當季，台灣重要產地包含台中市大甲區、苗栗縣公館鄉、屏東縣高樹鄉及花蓮縣吉安鄉。台灣農業部農糧署的Facebook「鮮享農YA - 農糧署」日前發文分享，每種芋頭皆有一顆主球莖（母芋），旁邊會結數顆小球莖（子芋），不同品種的芋頭，母芋與子芋的發達程度也不同，料理後的口感更大不相同。

水芋、旱芋 做甜品口感鬆軟要點揀？

而芋頭可依栽培方式不同，再細分為「水芋」及「旱芋」。水芋口感較硬較紮實，適合煮湯；旱芋口感則較為鬆軟，適合做為甜點內餡。

至於挑選秘訣，民眾可用手指輕壓，選擇壓起來較結實的芋頭，而若觸感摸起來鬆軟，則是放置太久，開始纖維化的徵兆，口感較差。

如果想要製作好吃「蜜芋頭」，首先得先挑顆好芋頭，其中肉質細而綿密、香氣濃郁的檳榔心芋和高雄一號，就是料理時最佳選擇，而同樣大小的芋頭記得挑重的，建議挑選有「紮實感」的較佳，若切口白晰、刀上乳汁，稍後呈粉質，切時具清脆聲，則代表肉質香Q、更有口感。

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處理芋頭4步驟

芋頭表皮帶有草酸鹼黏液，碰到水皮膚會發癢「又麻又刺」，處理時應：

1. 戴手套

2. 運用調味料（醋、小蘇打粉或鹽巴）

3. 避免碰水

4. 水煮再剝皮



台灣農糧署建議，若發癢，可用生薑擦拭或熱水沖洗。此外，因生芋頭富含植物鹼成分，務必充分加熱、煮熟再食用。

▼20款芋頭點心熱量排行（按圖看清👇👇👇）

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芋頭保存方法

台灣農糧署指出，芋頭買回家後，若短期內會吃完，可直接放置於陰涼通風處，約可保存3至5天。另外也可清洗晾乾後冷藏，每次料理前再切下需要大小、削去外皮；若一次購買的數量較多，則可削皮後切塊，先過油、油炸或直接冷凍，可保存約半年，料理時不必退冰、直接下鍋即可。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：芋頭怎麼料理才好吃？這招鬆軟綿密又香甜，4技巧削芋頭不手癢】