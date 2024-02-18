熱氣｜熬夜暴吃易上火皮膚差？營養師推3類滅火食物奇異果菊花茶

農曆春節，親朋好友們從四面八方回家團圓，每天熬夜捨不得睡，加上大吃大喝，容易有「上火」的徵兆，博士營養師分享，透過天然食材去火撇步，讓你春節歡慶之餘，也能有亮麗肌膚小齡感。



台灣營養師雷小玲在Facebook發文表示，天冷經常鹽酥雞、麻辣鍋、杯麵上桌，過年熬夜、睡眠不足、餐會又接連等，如果出現口乾舌燥、嘴破、易怒、便秘、眼屎多、口臭、煩燥、狂冒痘疲等等症況，那應該就是「上火」了！

天然滅火器食物（按圖👇👇👇）

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雷小玲指出，身體出現「上火」狀況，不只膚質會變差，脾氣也會煩躁易怒，自信與人緣，肯定會受影響，並且推薦日常生活中常見的「天然滅火器食物」。

1. 水果

西瓜、水梨、番茄、奇異果、檸檬、柑橘、香瓜、火龍果、水蜜桃、哈蜜瓜等。

2. 蔬菜

豆芽菜、冬瓜、苦瓜、大黃瓜、青瓜、絲瓜、蓮藕、通菜、菠菜、白蘿蔔、蘆筍、大白菜等。

吃辣健康風險4大真相（按圖看清👇👇👇）

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3. 飲品

綠豆湯、冬瓜茶、甘蔗汁、菊花茶、檸檬汁、蘆筍汁、椰子汁等。

另外，雷小玲建議，選擇水煮、蒸、燜、燉等烹調方式之食物，也較不易上火，吃些薑黃、樟芝、靈芝等對降火退火也有幫助。

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