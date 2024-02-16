提神飲食｜駕車保持頭腦清醒避免3類食物　提神應吃什麼刺激味覺?

過年返鄉、出遊常常塞在車陣當中，一塞就是好幾個小時，駕駛的精力、專注力也漸漸被消磨，為了保持清醒，許多駕駛會在車上準備許多食物，利用「吃」來驅趕睡意。



不過，哪些食物才能真正幫助大腦保持清醒？又有哪些食物最好避免呢？台灣營養師叮噹表示，民眾應選擇可不斷「咀嚼」，或是具「刺激性味覺」的食物，常見的咖啡、提神飲料雖然也是不錯的選擇，但在塞車的情況下要控制液體攝取，最好避免「高糖、高鹽、含水量高」的食物。

5種食物幫你提神醒腦（按圖👇👇👇）

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吃可以幫助提神？營養師曝「咀嚼」相當重要

吃東西真的能幫助大腦保持清醒嗎？台灣營養師叮噹指出，口腔的顎骨處有許多靜脈叢、靜脈竇血管，「咀嚼」可以促進血液循環，當血流經過大腦帶來更多氧氣時，對於大腦維持清醒是有幫助的，此外咀嚼可以提升大腦的Alpha波，能平緩情緒、提升專注力，因此在開車的過程當中「咀嚼」其實蠻重要的。

開車別吃「高糖」 選擇能咀嚼、味覺刺激的食物

雖然吃東西對於維持清醒有幫助，但營養師叮噹提醒，行車過程中吃的食物要注意，尤其過年塞車應避免選擇「高糖」的食物，糖攝取過多，血糖震盪太高，在開車時容易昏昏欲睡，而且在開車前就要特別注意，不要吃太多高糖的食物。

不過，台灣營養師叮噹表示，人的血糖本來就會上下波動，開車過程中還是可以攝取一點糖份，讓血糖維持在一個穩定的位置，避免上下波動，就比較不會產生睡意，能一直咀嚼的糖果（如：軟糖、口香糖），或是酸、涼感等在味覺上比較刺激性的糖果（如：維他命C片、薄荷糖）都是很好的選擇。

此外，堅果、腰果等也是不錯的選擇，台灣營養師叮噹提到，堅果種子類屬於油脂類食物，不會讓血糖上升太快，可以保持血糖穩定又能咀嚼，對維持清醒也有幫助。

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開車上廁所不方便 注意高鹽、含水量高的食物！

除了要避免「高糖」外，「高鹽」的食物也要注意，台灣營養師叮噹表示，太甜、太鹹的食物都會讓人覺得口渴想喝水，由於過年塞車上廁所相當不方便，因此最好避免這類食物。

而同樣的「含水量高」的食物也要避免，像橘子雖然會酸，能帶來味覺上的刺激，進而幫助提振精神，但它含水量高，營養師叮噹建議，含水量高的食物少量或適量就好，像橘子最好與他人分著吃且不要吃超過一顆。

如果想吃點水果提神，營養師叮噹表示，番石榴是最推薦的選擇，因為含水量較低又可咀嚼一段時間，而且它熱量不高，過年期間民眾若怕胖，可以吃番石榴控制一下。

另外香蕉裡含有色胺酸，能幫助平穩情緒，有些人開車容易煩躁、情緒失控，吃點香蕉或許有些幫助，不過營養師建議，別挑選過熟、有黑斑的香蕉，因為太熟的香蕉色胺酸含量較低。

咖啡、提神飲料有效嗎？ 開車不喝水可以嗎？

而民眾為了提神，常會喝含有B雜的提神飲料，以及咖啡、茶等含有咖啡因的飲料，營養師叮噹表示，雖然這些飲品也是他心目中排名前十有效的食物，但塞車想上廁所相當麻煩，建議在車上一杯咖啡或一罐提神飲料就好。

但營養師特別強調，雖然開車上廁所很麻煩，也一直提醒民眾要注意液體攝取，不過切記還是要喝水，一定要喝水！因為脫水會導致認知功能下降，可能會影響行車安全，所以喝水很重要，只是不能喝太多。

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而且不要用運動飲料取代飲水，台灣營養師叮噹提到，運動飲料是為了運動流汗大量脫水時，幫助體液快速恢復用的，開車過程中並不會大量脫水，且運動飲料高糖、高鹽，對提神也沒有效果。

另外，在行車過程中想維持好精神，開車前也可以先做些準備，除了別吃太多以外，台灣營養師叮噹建議，開車前可以吃點B雜，B雜有提神的效果，可以幫助民眾行車專注，在過年時安全返鄉、出遊。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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