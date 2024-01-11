減肥｜天氣凍總想吃高熱量食物？致肥原因多睡眠不夠壓力大都關事

想擁有曼妙身材，卻控制不了食慾，是許多愛美人士減重卡關的關鍵。管不住口腹之慾、不放棄美食卻要有感減肥，或許可試試合法減肥藥輔助。目前，台灣合法減肥藥選項有2種類型，如何正確取得不拿到假藥、服用時如何正確使用不傷身，請專業醫師一次解答！



台灣減重名醫蕭敦仁表示，肥胖的發生是因為「攝取的熱量多過消耗的熱量」，使得熱量累積、體重上揚。而造成肥胖的原因複雜，可能是吃得太多、動得太少、睡眠不夠、壓力太大等，甚至跟遺傳基因有關。

「生薑檸檬氣泡水」減重法（按圖 👇👇👇）

+ 3

相關文章：減肥｜日本爆紅生薑檸檬氣泡水助抑制食慾 飲用一周可瘦3公斤？

秋冬發胖主因，管不住食慾讓體重往上飆

「貪嘴」是造成減重失敗的主要原因，當時序進入節慶聚餐最多的進補好時節，只要麻辣火鍋、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等美食上桌，不能好好管住嘴巴和食慾，隨隨便便就胖個幾公斤真的非難事。

台灣蕭敦仁醫師提到，秋冬被列為減重困難的季節，許多人會覺得自己不知不覺就胖了。根據外國研究統計，秋冬變胖的速度是平常的3〜5倍。這是因為溫度效應，少了炎熱氣溫影響食慾，而低溫則會使得食慾大開。

而天氣寒冷時，總是特別想吃高熱量食物，這是人類和動物的自然本能，藉由囤積熱量來抵禦寒冬；加上天氣冷時，也讓人懶得動，活動力降低，代謝自然變差，再加上吃進許多熱量，整個冬天下來不知不覺就胖了5〜6公斤。

台灣蕭敦仁醫師提到，會產生食慾除了生理上飢餓感，也會因為壓力或情緒關係而產生想吃東西的慾望。而當想吃的慾望被過度壓抑，食慾就會慢慢膨脹，最終成為食慾大反撲，導致肥胖。

相關文章：減肥｜想吃東西又想減脂？6種超級燃脂食物促進新陳代謝踢走脂肪👇👇👇

+ 10

克制貪嘴的減重，利用合法減肥藥輔助

台灣蕭敦仁醫師表示，面對美食無法克制，卻又想要減肥，合法的減肥藥物確實很不錯的輔助方法。然而，市售的減肥藥或減重輔助食品，五花八門琳瑯滿目，但實際上，台灣衛福部通過適應症為減重的藥物，只有2種！

台灣蕭敦仁醫師說到：「通常臨床上會兩者併用，能得到最佳輔助效果。」藉由排油口服藥讓民眾知道食物中是否有隱藏油脂，例如，大家都以為瘦肉油脂含量低，但只要同時服用排油藥，就能馬上知道瘦肉的油脂含量有多少。

台灣蕭敦仁醫師解釋，因為口服排油藥可排除食物中30%的油脂，吃得愈油當然排油狀況會更明顯，所以最好是減少進食太多油膩的食物，如油炸、油煎炒或外食等。

他說明：「所以如果民眾回診時，抱怨吃哪類食物排油明顯，我們就會提醒他，表示該類是含油量高的食物，應盡可能少吃為佳，就能減緩排油狀況，久而久之，就學會了如何選擇食物。」

而口服排油藥如果能與能降低飢餓感、抑制食慾的口服減肥藥併用，就能大幅減少「嘴饞」帶來的發福問題。吃得少、吃得對，再搭配行為調整，能確實幫助因嘴饞而減重失敗的人。

相關文章：減肥｜黑糖珍奶1杯=14粒糖要戒！瘦身5大食物咖啡番茄食唔食皮？👇👇👇

+ 11

減重計劃中，口服排油藥扮演重要角色

台灣蕭敦仁醫師提到，口服排油藥運用於減重早已行之有年，其最明顯的副作用就是讓人急著排便或排便次數增多，增加排氣次數或出現帶油現象，或是排出油性糞便等。

但因為它可幫助排除食物中30%的油脂，大幅降低脂肪吸收，如能積極飲食與運動配合，將能獲得更好的減重效果。不過服用口服排油藥時，易使脂溶性維他命A、D、E、K 的吸收受影響，需要加強補充。

而口服排油藥的服用時間，台灣蕭敦仁醫師說，一般在餐間或餐後攝取即可，最晚要在餐後1小時內就服用，1天3次、每次1粒，多吃無益，如果該餐食物不含脂肪則不需服用。

蕭敦仁醫師提醒，減肥藥是在減重前期提升信心用的，不管是哪種減肥藥物，都盡量不要使用超過1、2年。健康減重最根本的做法，還是從生活改善做起，才能瘦得健康且絕不復胖。他認為，成功的減重至少要 5 年不復胖才算達標。

除了使用合法減肥藥輔助度過食慾絕佳、餐食豐富的秋冬節慶季節，想要有感減肥根本作法是從生活習慣的改變做起，減重不變的秘訣就是「少吃多動，持之以恆」，學會飲食控制、規律運動，有恆心毅力持續執行才能見效。

相關文章：減肥｜瘦身方法千百種不留神反而變更胖！8大地雷習慣要小心👇👇👇

+ 4

醫師呼籲網路恐買到假藥 應尋求合法管道避免減肥不成反傷身

而坊間有許多來路不明的減肥假藥，讓人瘦不下來卻吃出一身病。蕭醫師呼籲，不建議自行購買，因為合法減肥藥屬處方藥，一定要先到減重門診諮詢，了解自己是否適合服用，以及建議攝取的劑量多寡等使用。

而在購買時要注意，應從有信譽的合法管道選購，拿到商品時要審視是否有防偽標籤，才能避免買到假藥。他說：「合法減肥藥之所以為處方藥，就是想要保護民眾能健康減重卻不留病根。」。所有處方藥物都不能在網路購買跟販售，若網路販售或購買都可能觸法，民眾須提高警覺。

尋求專業醫師諮詢，能「了解自己真正發胖的原因」，「體重是否已對健康造成影響」，以及「自己的身體可以承受什麼減重方式」，了解後才能讓減重之路不多走冤枉路。

台灣蕭敦仁醫師提醒，若真的有心減重，卻遲遲看不到成效，不妨到減肥門診諮詢，唯有用對方法才能瘦得健康、瘦得持久。

延伸閲讀：

一般人也適合喝補充體力營養品，了解亞培安素高鈣適用對象！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」