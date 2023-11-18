減肥｜瘦身也有黃金時間！於「關鍵30分鐘」散步　下半身更易消脂

想減重除了少吃多動，更要把握「黃金時間」。外國研究發現用餐後30分鐘如果進行散步或站立等輕度活動，不只能消耗熱量，更有助於「消滅」下半身脂肪，達到一定程度的雕塑身形效果。



外媒《Livestrong》引述《內分泌期刊》2007年的一項英國研究，指飯後30分鐘至1小時間運動能最大程度燃燒脂肪，且晚餐後運動能刺激賀爾蒙分泌並減少食慾。美國的庫伯有氧研究所（Cooper Aerobics）也指出，平日活動量較多的人，對比與每周5天、持續半年進行20分鐘到1小時有氧運動的人，其體重及脂肪減少幅度與後者非常接近。

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不過，由於進食後30分鐘至1小時期間，也是腸胃忙碌工作的時間，不宜做劇烈運動，可改用站立半小時、散步等輕度運動，若以每小時4到5公里速度散步20分鐘，就能有助減輕體重，尤其對脂肪容易累積在下半身族群，例如久坐的上班族，效果更為顯著。

報導也指，飯後30分鐘血糖就會開始升高，並在飯後1小時達到高峰，此時可進行游泳或騎自行車運動，消耗大量熱量並幫助減重。

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