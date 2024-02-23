心臟病飲食｜早晚餐吃錯時間增中風機會28%！防心血管病幾點食啱?

大家都知道食物會影響心臟健康，但其實進食的時間也很重要，最近有研究發現了有助降低心血管疾病風險的最佳進食時間，而心血管疾病是1種會影響心血管的疾病，如心臟病與中風，皆為全球常見的死亡原因。



發表在《自然通訊期刊》（Nature Communications）上的研究建議，早上8點前吃早餐和晚上8前吃晚餐的進食習慣，有助於預防心血管疾病。

4招保持血管彈性（按圖👇👇👇）

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太晚進食竟會提高中風風險？研究揭進食時間與心臟疾病的關係

研究小組分析來自法國NutriNet-Santé研究的103,389名參與者的數據後，發現一些有趣的現象，像是比較晚吃早餐會增加心血管疾病風險，而且每晚1小時風險增加6%，還有在晚上9點之後吃晚餐的人，中風風險會比在晚上8點前吃晚餐的人高出28%，這種風險在女性中更是明顯。

不僅如此，研究還發現，夜間禁食的時間（即是1天的最後1餐和第2天的第1餐之間的時間）愈長，中風的風險就愈低，而有遵守建議的早晚進食模式的情況下，每增加1小時的夜間禁食時間，中風風險就會降低7%。

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選對時間吃東西很重要！養成提早進食的習慣有助預防心血管疾病

研究人員表示，這些發現還需要在其他群體中進行複製，並通過不同設計的其他科學研究來做進一步的確認，而這項研究強調進食時間在預防心血管疾病中的潛在作用。簡單來說，較早食用早餐和晚餐的習慣，加上夜間禁食時間拉長，可能有助於防止心血管疾病發生。

許多人都知道食物是生理時鐘的同步器，有控制血壓的作用，而較晚攝取食物，則會導致代謝系統紊亂，研究人員解釋，飲食行為是全球心血管疾病負擔主要可改變的風險因素之一，而且有愈來愈多證據顯示，食物的最佳代謝與時間是相關的。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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