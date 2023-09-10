提子營養｜降血壓抗氧化葡萄籽助防癌　放雪櫃忌1動作加速腐爛

每年的夏秋是提子成熟時，夏季吃冰涼的提子（又稱葡萄）配上濃郁香氣的提子酒，冰涼又消暑！



提子抗氧化降血壓助防癌症

台灣行政院農業委員會分享提子8大品種，不但含有維他命A、B1 、B2 、C多種礦物質，也富含蛋白質、氨基酸。提子的保健成分主要存在於皮與籽之中，富含多酚類與花青素，而且葡萄籽萃取物是一種非常有效的抗氧化劑，能降血壓、預防癌症。

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清洗前：放雪櫃儲存勿用膠袋

台灣農委會在Facebook分享買回來提子之後，用紙包好，放在雪櫃暫時儲存，不要使用塑膠袋，那樣會使提子表面結霜，引起裂果和腐爛。消費者會注意到剛買回來的提子上面常有白白的髒東西，食用前要洗乾淨才能食用（特別是打汁飲用）。提子果粉是提子的一層保護膜、厚度愈厚愈好。

清洗中：剪成果粒勿留小段果梗

先將腐爛的提子果粒去除，用剪刀在提子果蒂與果實交接處，小心剪開。不可剪破果皮，破皮後洗滌時容易污染到果肉，也不要留一小段果梗，留有小果梗的提子粒不易洗淨，也容易刺傷其他的提子。剪完的穗梗，可以看到與提子交接處平滑完整。再以清水輕輕沖洗即可食用。

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清洗後：-0.5~0°C冷藏可保存2-8周

將水稍微瀝乾後，裝於盤中就可享用，冰鎮後口感更佳。

另外．提子要吃的時候再洗，因為洗過後不吃容易壞掉。洗了之後，即使放在雪櫃冷藏，也只能放2、3天。若要放雪櫃冷藏，建議儲藏在-0.5~0°C，可保存約2-8週。

皮肉籽各有營養

台灣行政院農委會農業知識入口網說明，常吃提子可健腦、強心、利尿、開胃、使人強壯、耐風寒，而提子的根、莖也可以成為藥引子，可稱為重要水果。不同的提子食用部位其營養成分也不同。

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提子籽 可降血壓、預防癌症

國內外許多研究人員發現，提子籽中的多酚類天然抗氧化劑無論是含量或是種類都比提子皮和提子果肉豐富，包含極高的抗氧化作用，且在釀酒過程中能溶於酒中並發生變化，不僅影響葡萄酒的外觀、口感、甚至營養保健功能。

甚至有研究指出，提子籽的萃取物能適度降血壓的作用。提子籽萃取物是一種非常有效的抗氧化劑，能預防癌症，傳統症候群等之發生，以及改善血液的循環系統。近來，提子籽萃取物已成西方極受歡迎的營養補充食品，在超市、健康食品店到處都可買到。

提子皮 抗氧化力比橙鳳梨更高

各種熱門提子產品的好處，生鮮提子都有，但建議「吃葡萄不吐葡萄皮」。因為，提子的保健成分主要存在於皮與籽之中，以多酚類與花青素為主，已知的保健功效包含抗氧化與抗癌效應。根據外國研究，提子的總抗氧化力在水果類中幾乎獨佔鰲頭，比橙、鳳梨、西柚等富含維他命Ｃ的水果還高，因為除了維他命Ｃ、Ｂ、類胡蘿蔔素之外，花青素的效應也非常強，還有包含各種多酚類的整體配合。

蔬果含鐵量比一比（按圖👇👇👇）

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提子果肉 幫助消化、解毒又能補血

提子果肉含有大量的提子糖及果糖，易為人體所吸收，可迅速轉為熱量、恢復體力、消除疲勞，果酸含酒石酸及蘋果酸能幫助消化，果膠及單寧酸則可解毒。提子果肉還可以釀成提子酒、曬成提子乾及製成果汁，提子乾、提子汁富含醣分、熱量高並含豐富的鐵質，具有補血滋養的效果，尤其對生產前後的婦女可保胎氣。另外，提子果肉亦含有大量的提子糖，是人體不可缺的營養。根據專家指出，鮮食的提子，在經過適期套袋後果粉很均勻，沒有殘留藥斑，果粒大小勻稱色，澤紫黑者都是上等且安全的果品。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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