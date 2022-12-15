防癌食譜｜G型炸彈濃湯營養全喝足　6類食物組合搭配出防癌飲食

冬天不想喝冷冰冰的蔬果汁嗎？



台灣生機飲食專家王明勇教大家做這道「G型炸彈濃湯」，有「營養飲食法之父」之稱的美國傅爾曼醫師提出，用最新抗癌食物超級組合「G型炸彈（G-BOMBS）」所調製，以新鮮的蔬菜，加入蒜末拌炒，再放入調理機（攪拌機）打汁，口感滑順，香味濃郁，熱熱的來上一碗，營養全喝足。

G型炸彈濃湯食譜（按圖👇👇👇）

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材料

西蘭花200克、蒜末1湯匙、洋蔥150克、蘑菇6朵、即食燕麥片1米杯、蒸熟鷹嘴豆半碗、腰果30克、鹽1茶匙、無鹽牛油20克、枸杞少許、熱開水1000CC。

做法

1. 用牛油將蘑菇及洋蔥炒軟之後，加入蒜末炒香，再加入熱水煮開，放入洗乾淨的西蘭花，再次煮開即可。

2. 將所有材料放入調理機中打成濃湯，裝盤放入少許枸杞及小朵西蘭花裝飾即可。

Tip：

因為蘑菇有獨特的香氣，加入牛油前，先以乾鍋拌炒，會讓香氣留存更持久。王明勇分享，喝濃湯養生的要點是，煮熟後，辛香料最後再加入提味，更有助促進血液循環。

5種常見菇類營養價值（按圖👇👇👇）

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營養加分

台灣生機飲食專家王明勇用G型炸彈（G-BOMBS）的食物組合， 搭配出防癌飲食，分別有以下6類：

G／Green

選用西蘭花，含有大量的抗癌化合物。



B／Beans

選用鷹嘴豆，含有豐富的類黃酮與植化素，擁有強大抗癌作用。



O／Onion

選用洋蔥，含硫化合物，可停止癌細胞生長。



M／Mushroom

選用蘑菇，富含β-葡聚醣，可增加細胞的活性。



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B／Berries

選用枸杞代替莓果類，台灣中醫師吳宏乾說，枸杞能補腎滋陰，有助提高身體免疫力。



S／Seeds

選用腰果及麥片，植化素可以抗氧化，部分所含的木酚素具有抗癌作用。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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