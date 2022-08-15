食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思

許多人都有不小心將食物掉在地上的經驗，有些人會選擇直接丟掉，不過，時常有種說法是掉在地上5秒內撿起來吃就沒問題，對此，就有專家在Facebook發文表示，「這個迷思其實是錯的！」呼籲民眾在撿起來吃下肚前，應該要三思日後對身體會造成的影響。



台灣食安專家韋恩近日在粉專《韋恩的食農生活》發文表示，許多人都盡量避免食物浪費，但他認為在珍惜食物的同時也要注意這四大安全問題，「畢竟如果人體失去健康，也算是永續失敗。」

4大飲食安全迷思（按圖）

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一、蔬果發霉部分切掉就好？

韋恩表示這樣的觀念其實是錯的，造成腐敗的病菌尤其是霉菌，如果在蔬果表面出現時，就代表許多看不見的菌絲可能已經遍佈蔬果內部了，只切掉壞掉的部分，不代表內部的菌絲也有切乾淨，吃太多恐會對身體帶來致癌的風險。

二、落果撿起來還可以吃嗎？

韋恩解答，落果掉到地面有三種肉眼看不見的風險，分別是酵素分解、微生物污染、與化學物質污染，提醒「除非你做完全套該有的安全檢測，否則依照正常的食品良好規範都不建議拿來用，也不是拿去加工就好。」

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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三、淹水後的蔬果洗乾淨就能吃嗎？

韋恩表示，蔬果泡到淹水的情況最好避免吃下肚，因為積水中可能帶有砂土、各種不明物質等，就像是一鍋濃湯，「裡面包含隔壁農場的雞屎、農藥、隔壁鐵工廠漏出來的電鍍液、重金屬、機油等等，這些東西肉眼看不清，洗也未必洗得掉，建議還是不要冒險。」

四、掉到地上的食物，5秒內撿起來還可以吃？

這也是最多人會有的迷思，說東西掉到地上5秒內，細菌來不及爬上去，所以可以拿起來吃。但此種說法經過許多科學家大量實驗證明是錯的。韋恩也說，其實原理很簡單，東西掉到地上到底會有多少細菌跟許多條件都有關，東西的表面、地面的表面、接觸時間、撞擊力道，這些條件都會影響食物的污染程度，所以每一種一定是不一樣的，更不用提地面、桌面上可能都會有許多消毒劑、殺蟲劑的殘留，食物沾到再吃下去更是增加許多風險。最明智的決定還是別冒險嘗試吞下肚。最後韋恩文末也再次提醒民眾，雖然台灣人天性節省是好事，但也不要因為這樣反而傷了自己的身體了。

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