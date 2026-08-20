講教育｜幼小階段的關鍵陪伴：及早識別，改寫孩子一生

作者：時美真博士

在電台節目中，筆者訪問了香港教育大學幼兒教育學系署理系主任劉怡虹教授。她談到政府在幼兒、幼稚園階段的融合教育發展，更提及對有需要的學童，能及早識別的重要性。



現時在教育局、社會福利署（社署）、衞生署和醫院管理局（醫管局）的合作下，兒童體能智力測驗服務效率已大幅提升。能加速知道測試結果，對支援有需要的學童，確是非常關鍵。

筆者就個人經驗，談一下孩童時的經歷。在筆者小時候，母親即使要同時兼顧工作與家庭，但仍然抽出很大量的時間照顧孩子的學習。當時讀寫障礙這名詞還未為人知悉；但這作母親的卻發現筆者這小孩有一個很特別的學習現象；這便是叫筆者拿着一本書去讀，她是完全無法唸懂。但當做母親的將同一篇課本內容，向筆者用口述說一遍，筆者卻甚容易上手。所以在小一至小五期間，母親一直將課本一遍又一遍的向筆者口述。結果在整個小學階段，筆者大部分時間都是名列前茅。至考升中試時，母親一片好意，省吃省用將筆者送去補習班，結果因為轉變了學習模式，升中試成績一落千丈。

唸中學時，也有奇怪現象。第一年在成績最好的班，但在期末考試中大敗，第二年去了成績最差的一班。然後中學畢業時，是全級所有科學科的第一名。

筆者一直不明白這種成績大起大落的原因，直至到兒子被發現有閱讀障礙，筆者這才恍然大悟。兒子在專家的輔導下不到半年，已將大部分障礙移除。

筆者可以想像當年沒有這個肯辛苦花時間在孩子身上的母親，誤打誤撞的用另外一種教學法幫有讀寫障礙的女兒追上學習；可能筆者很早已經因為成績太差，跟不上學習而放棄升學。反正那時家庭也不富有，初中或中學出去社會工作也不是不普遍的現象。

學習的最早階段是在幼稚園、小學。在這階段作父母/ 家人的，再忙也要親身上場，好的接觸、了解外表可能看來精乖伶俐的小孩子，背後有沒有需要特別關注之處。

能及早識別及介入，對孩子的一生，至為關鍵。

筆者亦留意到一些子女確實有特殊教育需要的父母，硬將孩子塞進一般學童班上去。覺得只要將子女安插在一般同學的班上，便可以抹煞子女有特殊教育需要這真正現象。融合教育對很多同學有幫助，但作父母的：還是要面對現實，將子女放在適合的學習環境。

一旦有任何懷疑，則是寧錯莫濫。一定不要欺騙自己這是正常現狀，並需要急急作出相關測試，並及早介入及應對。事實上現在政府這方面的配對做得甚有水準，有需要的學童，並不難得到相關支援。而且有很多例子是頗短時間內，相關問題便可以得到糾正。

有說人與人之間，最大的愛是陪伴。學生成長的背後，這些用不同形式作出陪伴的家人，也是至為重要。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

