STEAM+01 Bootcamp｜開幕禮兩副局長致辭　鼓勵學生學習嶄新科技

政府於2022年《施政報告》提出重點推動STEAM教育發展，並鼓勵中小學參與相關活動。《香港01》為全力配合政府科創發展及教育政策，致力將科技教育活動帶入本港中小學，使STEAM教育在本港學界普及化，早前舉辦 「STEAM+01Bootcamp 2022」，為教師提供專業培訓，以及為學生舉辦涵蓋七大熱門科技的工作坊。活動開幕禮更邀得創新科技及工業局副局長張曼莉任主禮嘉賓、教育局副局長施俊輝視像致辭。



「STEAM+01 Bootcamp 2022」由《香港01》旗下「01教育」主辦，香港生產力促進局為策略伙伴；香港電腦教育學會、香港電子學習教育協會、資訊科技教育領袖協會為學術伙伴；並獲STEAMFUN和VTM贊助是次活動。

「STEAM+01 Bootcamp」開幕禮嘉賓合照。左起為資訊科技教育領袖協會梁競遠主任、香港電腦教育學會金偉明校長、《香港01》助理總編輯倪清江、立法會議員梁熙、《香港01》行政總裁蘇曉婷、創新科技及工業局副局長張曼莉、香港生產力促進局總經理馮嘉寶、電子學習教育協會歐海健校長、《香港01》編輯主任蕭輝浩。（梁鵬威攝）

開幕禮在12月17日早上舉行，由《香港01》行政總裁蘇曉婷致歡迎辭，並邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉擔任主禮嘉賓致辭、教育局副局長施俊輝視像致辭、立法會議員梁熙擔任主禮嘉賓。而策略伙伴代表、學術伙伴機構代表、贊助代表，以及參與活動的學校校長和老師均有出席。

《香港01》行政總裁蘇曉婷：積極拓展教育版圖 推動STEAM教育普及化

《香港01》行政總裁蘇曉婷於「STEAM+01 Bootcamp 2022」開幕禮致辭，她表示政府近年大力推動STEAM教育，因此《香港01》的「01教育」頻道特意舉辦活動，推動 STEAM 教育在本港學界普及化。（梁鵬威攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷致辭時表示，香港近年銳意發展創新科技，長遠需要培育本地人才，而政府亦大力推動STEAM教育，因此《香港01》的「01教育」頻道特意舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」，推動 STEAM 教育在本港學界普及化，把創科的種子埋在學生身上。

她指出，青年是香港的未來和希望、亦是推動社會和經濟長遠發展的重要引擎，《香港01》作為香港受眾面最廣、傳播影響力最大的互聯網新聞企業，希望透過自身強大的傳媒力量，大力推動青年發展，提升青年競爭力。

今年《香港01》積極拓展教育版圖，增設「01教育」頻道，深入報道本港教育界動向，積極參與各種教育發展討論，同時亦會直接支援學校，例如獨家夥拍「教育出版社」就教育局「我的行動承諾」加強版，推出「教育+01」計劃方案，為本港小學提供媒體與資訊素養，以及國民教育和國安教育的各種活動，希望與學界共同推動中、小學校媒體與資訊素養教育發展。

她表示，未來「01教育」將繼續加強聯繫學校，並誠意邀請各位校長、老師，安排學校參觀《香港01》了解最新的媒體生態，以及新聞機構如何善用人工智能和大數據，發展出「媒體+」的一站式生活平台。

創科工業局副局長張曼莉：活動緊貼創科發展趨勢

創新科技及工業局副局長張曼莉於《香港01》「STEAM+01 Bootcamp」開幕禮上致辭。（羅國輝攝）

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，「STEAM+01 Bootcamp」將為教師及同學帶來豐富的學習活動體驗，緊貼創科發展趨勢之餘，亦有助同學提升對科技的了解及認知，非常富有意義。而《香港01》成立「01教育」頻道，能夠為學界提供全面的教育資訊，透過STEAM相關的報道及專訪，幫助學校推展STEAM相關教育。

她亦提到，政府致力在多個層面推動STEAM教育，鼓勵及裝備更多年青人投身創科行業，為香港長遠發展注入新動力。政府資訊科技總監辦公室會繼續推展「中學IT創新實驗室」計劃及「小學奇趣IT識多啲」計劃，資助中小學舉辦更多與資訊科技及創新科技相關的課外活動，提升學生的數碼技術、運算思維及創新能力，打好創科發展基礎。兩項計劃至今已經有超過400所中學及270所小學提交資助申請，獲批金額超過2.7億元，更看到學校積極為學生提供更好的環境及資源配套，裝備學生未來需要的創科技能，期望未來有更多中小學參與計劃，有更多學生可以受惠，更好裝備發展未來。

教育局副局長施俊輝：讓師生接觸嶄新科技

教育局副局長施俊輝於《香港01》「STEAM+01 Bootcamp」開幕禮上視像致辭。（梁鵬威攝）

教育局副局長施俊輝視像致辭時表示，很高興《香港01》旗下「01教育」舉辦是次活動，為學生提供接觸和學習不同嶄新科技的機會，讓教師緊貼最新科技教育協助教學。

他表示，習近平總書記在二十大報告中，強調「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」，為配合科教興國的大方向，特首於《施政報告》中亦提出在課程加入更多創科學習元素、強化教師專業培訓。目標是2023/24學年前有四分之三公帑資助中小學為教師提供專業培訓；以及在2024/25 學年前，至少四分之三的公帑資助學校於高小推行增潤編程教育，以及在初中課程中加入更多創科學習元素。他同時鼓勵學生把握機會，將學科知識與STEAM活動融會貫通，積極裝備好自己，將來為國家、為香港的創科發展作出貢獻。

《香港01》跨界教育合作 聯繫學界業界

《香港01》在是次活動透過聯結學界和業界，為參與學生帶來豐富STEAM 體驗。策略伙伴香港生產力促進局表示，國家的十四五規劃支持香港成為國際科技創新中心，而中共二十大報告亦強調科技及技術是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力。透過與《香港01》的合作是一個很好的例子：聯結教育界、創科界、STEAM教育工作者緊密合作，舉辦不同活動，對於能夠成為是次活動的策略伙伴感到十分高興。

《香港01》助理總編輯倪清江（左一）與學術伙伴代表交流。左起為資訊科技教育領袖協會梁競遠主任、電子學習教育協會歐海健校長、香港電腦教育學會金偉明校長。（羅國輝攝）

「STEAM+01 Bootcamp 2022」活動

「STEAM+01 Bootcamp 2022」活動內容豐富，包括兩場教師專業培訓及兩日學生工作坊，題材涵蓋元宇宙、VR/AR、3D打印等七大範疇，共18場工作坊和講座，每位學生獲安排參與4場共8小時活動；教師獲安排參與2場共4小時教師專業培訓活動。

4小時教師專業培訓在較早時間分兩天在黃昏進行：包括「在元宇宙進行教育」講座，由專家與教師分享元宇宙、人工智能等嶄新科技概念，以及探討相關技術如何應用於教學；及「 AR/VR教學應用」工作坊，讓教師體驗AR/VR，以及由專家分享實際教學例子，並帶領教師製作教材。

至於一連兩日舉辦的學生工作坊，內容涵蓋七大熱門科技主題，包括元宇宙/Web 3.0、Art Tech、3D打印、Web Development、AR/VR體驗、AI chatbot製作、AI圖象分析。

為了讓參與活動的學校代表了解學生活動詳情，《香港01》特意為參加學校的校長、老師安排在開幕禮前參與「01教育」STEAM 夥伴的活動展覽。