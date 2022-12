STEAM+01 Bootcamp｜元宇宙學生工作坊　緊貼最新科技發展和應用

元宇宙發展迅速,教育界亦積極探討相關應用。《香港01》旗下的「01教育」舉辦,由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊。



學生工作坊內容涵蓋七大熱門科技主題,包括元宇宙/Web 3.0。在元宇宙教學 - "What is Metaverse, Blockchain and Web 3.0",專業講師向學生講解關於元宇宙、區塊鏈和NFT等基本概念,以及它們之間的關係,讓學生掌握新科技。



《香港01》旗下的「01教育」12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」,第一日學生活動工作坊已於12月17日舉行,由專業講師講解關於元宇宙、區塊鏈及NFT的基本概念。(羅國輝攝)

教育科技公司Preface導師表示,工作坊先向學生介紹關於元宇宙、區塊鏈及NFT的定義,然後進一步說三者之間的關係,令學生明白元宇宙是結合不同應用,包括區塊鏈和NFT元素的虛擬世界。

《香港01》旗下的「01教育」12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」,第一日學生活動工作坊已於12月17日舉行,由專業講師講解關於元宇宙、區塊鏈及NFT的基本概念。(羅國輝攝)

她表示,工作坊亦會觸及元宇宙在日常生活中的應用場景,例如未來產品必需要透過實體拍賣會出售,而是可以將產品轉化為NFT直接在網上拍賣。另外工作坊亦希望消除學生對元宇宙的誤解,例如許多人誤以為必須透過VR虛擬實境眼鏡和手柄等設備,才能進入元宇宙,事實上現時透過手機應用程式便可以進入元宇宙遊戲。

參與工作坊的學生均專注投入聽取演講,學習元宇宙、區塊鏈及NFT等嶄新科技知識。(羅國輝攝)

參與工作坊的學生均專心聽取導師講解,並不時提問。有參加活動的學生表示,本身對元宇宙沒有任何概念,活動令他學習到區塊鏈技術、NFT數碼藝術等知識,感到十分新穎和有意義。