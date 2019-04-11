膠樽回收有著數！實測回收賺積分方法　用咩膠樽回收最抵？

數碼生活
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環保這個話題一直被提起，近年就「走塑」的方法更爭論不斷，強制性的環保和「走塑」情況先不討論，而要市民主動地進行環保活動，誘因的確有點少。今次，屈臣氏就推出了膠樽回收機及手機應用程式，用戶可透過回收膠樽賺取積分，再用來換領各種商店或服務，鼓勵市民進行膠樽回收。筆者就實地到了本港目前唯一的膠樽回收機，測試回收的過程，以及看看有什麼著數可以帶給大家。

賺取「環保分」
唯一的「Green Point 智能膠樽回收機」位於黃埔花園的「TaSTe」超市，屈臣氏預計在 5 年內於全港設置 400 部膠樽回收機。用戶要賺取積分就要下載「分分有禮．滴滴賞」App，第一個賺取的分數是「環保分」：用戶必須將膠樽放入回收機才能拿到「環保分」，回收機只接受 1.8 公升或以下的空水樽，不接受容量過多，或水以外其他飲品的膠樽。屈臣氏蒸餾水膠樽可以獲得 5「環保分」，其他品牌的膠水樽可獲 1「環保分」。而「環保分」可以即埸在回收機拿到獎賞包括 50元百佳電子優惠卷（25分），以及 430 毫升蒸餾水 1 支（50分）。

點擊下圖看膠樽回收機使用流程：

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注意事項：

1﹑只接受膠水樽，不能是其他飲品，而且當中沒有液體。

2﹑膠樽上的產品條碼完好（回收需要掃瞄條碼）

3﹑回收時間：星期一至五下午三時至七時；星期六至日及公眾假期上午十一時至下午七時

賺取樽蓋積分

除了上述的「環保分」，用戶更可以透過指定的屈臣氏水樽或菓汁先生樽裝產品，用 App 掃瞄樽蓋內的 QR Code 儲分。這些分數將會和「環保分」分開計算，因此換到的獎勵都有所不同。指定的屈臣氏蒸餾水每樽可獲 45 分；菓汁先生樽裝產品每樽可獲 75 分。不過這個只要掃瞄 QR Code 即可獲得，沒有環保訊息在內，比較似是吸引消費的活動。

注意事項：

1﹑只有上述的飲品才有 QR Code

2﹑要留意樽身有沒有「滴滴賞」相關字眼

3﹑容量多少不會影響分數，以每樽計算

積分點換最抵？

筆者把所有的獎勵看了一篇後，覺得 14 天 KKBOX 白金會員服務最超值，只要 225 分就可以得到 14 日會藉，相等於 3 支果汁／5 支水即可。喜歡買化妝品的用戶，也可以選擇用 45 分換 100元彌明生活百貨優惠券（買滿 500 元可使用）。其他，如渣打馬拉松限量風褸，需要 75000 分（1000支果汁／1667 支水）才可以換到，就不太適合了。

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其他著數和感想

如果用戶直接到黃埔花園的回收機登記成為會員，就能即時得到一支水。再登記生日日期也可以獲得 45 積分。坦白說，很多人都知道環保的重要性，不過要主動積極地改變生活小習慣去環保，筆者也沒能做到。現在有公司以一些簡單和提供誘因的方法令市民進行環保活動，值得欣賞。不過回收機的普及性要更快顧及到，否則很快就被忘記。筆者今次試用後，發現有回收機難以準確掃瞄空水樽，更有使用者要重覆五至十次投入空樽，考慮到不用年齡層或科技了解程度不同的使用者，回收機的掃瞄供能或要改善。而且，每次只能放入一個空樽，等候10-20秒的掃瞄時間才可投入下一個。筆者實測時，看到其中一名使用者帶了兩大袋空樽打算投入回收，回收機的低效率面前，可能會導致等候和使用時間過長的情況出事，這個問題也應要改善。

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