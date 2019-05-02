三大免費修圖軟件介紹 macOS、Windows 都用得！唔使靠 Aperture

數碼生活
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相機影相和修圖已不是專業的攝影師的「專利」，要把旅行圖片修好，上載到個人社交網站打卡「呃 like」，又怎能只用手機直接影完就上載。隨 Macbook 成為一種象徵和潮流的同時，不少使用相機拍攝的用家都會利用 Apple 開發的 Aperture 進行修圖，由於和 iPhone 的相片庫連結一起，更加大了 Aperture 的便利。不過，Apple 最近公布接下來的 macOS 14 不再支援 Aperture ，但不要緊，筆者將為大家介紹三個免費修圖軟件，連 Windows 也可以使用。

macOS 停止支援Aperture

Aperture 可能是同時使用 MacBook、iPhone、iPad，甚至是 iMac 的攝影師最愛的修圖軟件，統一圖庫無須為相片傳移煩惱。其實早在 2014 年 Aperture 就已經停止更新，當時推出了「Photos」軟件取代 Aperture 和 iPhoto，不過 macOS 用家仍可以繼續使用一早買了的 Aperture。現在 Apple 公布，下次更新的 macOS 14 將不會再支援 Aperture。當然，如果用家決不更新 macOS 14 的話，的確可以繼續使用，但同時就放棄了後多更新帶來的新系統。其實 Aperture 絕不是惟一出色的修圖軟件，用家可以考慮以下介紹的三個免費修圖軟件：

RawTherapee（網上圖片）

1．RawTherapee

使用相機影相的話，修圖軟件要支援 RAW 檔可說是必須，RawTherapee 正正可以解決這個問題。RawTherapee 可以打開 raw、cr2、pp3、dng、nef、arw、jpg 等常用的軟件。而且可以針對相片原始檔進行修改，曝光補償﹑色溫調整和亮度這些 Aperture 能做到的功能都可以提供。就算只是想把 RAW 檔轉成 jpg、png 的話，也可以利用 RawTherapee 批量轉檔。目前，最新的 5.6 版本可以支援 macOS、Windows 和 Linux，而且是免費下載

RawTherapee 官網（按此進入）

Gimp（網上圖片）

2．Gimp

一說到修圖，可能很多人的腦中都會出現 Photoshop 的名字，不過 Photoshop 的費用高昂，而且對於修圖新手而言，使用的技術要求比較高。Gimp 可說是簡易又免費的「Photoshop」，潤飾及編輯照片的基本功能都能提供，更多人使用 Gimp 可能是做「退地」的工作。修圖入門的用家可以利用 Gimp 上手，因為 Gimp 的工具和鍵盤指令大多和 Photoshop 相同，用家可以等到 Gimp 的功能不足以應付需求時，才考慮買 Photoshop 會比較經濟。Gimp 也同時支援 macOS﹑Windows 和 Linux。

Gimp 官網（按此進入）

Polarr（網上圖片）

3．Polarr

Polarr 是這三個免費修圖軟件中，介面最清晰和有格調的，和一些收費的軟件相似。Polarr 提供多個濾鏡選擇，直接把相片增加日系風﹑復古風也只在一鍵之間。除一般的修圖功能外，用戶更可以利用來批量增加水印。而且　Polarr 有網頁版，用戶無須下載就能在網站上作出簡單的修圖工作。Polarr 支援 macOS、Windows 10、iOS﹑Android、Linux、Chromebook 多個平台。

Polarr 官網（按此下載）

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