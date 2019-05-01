【DAYS GONE】往日不再攻略　隱藏武器IPCA電擊器取得

【DAYS GONE】往日不再是由Bend Studio製作，沒想到他們留下了昔日PS1時代作品《Syphon Filter》的彩蛋，作為爆機後的隱藏武器：

隱藏武器「IPCA電擊器」



在《DAYS GONE》遊戲當中相信玩家都會從一些白色衣裝的研究員屍體，發現一些「IPCA科技」道具。這些道具其實在爆機後便是合成隱藏武器的素材。在完成遊戲後玩家會繼續有「追蹤NERO」的任務，當達至100%時便可學到「不明NERO武器」，即是「IPCA電擊器」的合成方法。不過，所需材料是要收集齊全遊戲18個的IPCA科技。如果有遺漏的話，可參考文末的攻略部份。

爆機後，繼續完成「追蹤NERO」的任務便可解鎖，任務有很大爆點，在這裡就不劇透了

「IPCA電擊器」會放在隨身武器的位置，當收集齊18個IPCA科技，就可以在選單合成出來

從Syphon Filter來的電索槍



不知大家有沒有玩過PS1的作品《Syphon Filter》，當中有把暗殺用、無限彈的武器能夠遠距離飛出電索，令敵人不斷觸電，幾秒後燃燒著火。《DAYS GONE》的IPCA電擊器就正是同一玩法，按緊射擊便會飛出電索放電，不過其射擊距離比《Syphon Filter》短很多，而且命中時沒有Cut-In畫面。在今作中，IPCA電擊器的傷害似乎是「不斷扣減敵人生命至0後才會燃燒」，對於會掙扎的喪屍及熊，無法一擊鎖住燃燒，只能作為娛樂用的武器，有點可惜。

要傷害至一定程度，才能鎖住敵人不斷放電

至最後會著火燒起來，而且喪屍會叫得很悲慘

IPCA電擊器會被掙扎解開，筆者嘗試用來打熊

射了十幾二十次才終於令牠著火死亡，用普通槍械打會比較實際

《Syphon Filter》原彩蛋：

全18個「IPCA科技」位置（點擊查看圖文）：

喀斯喀特區(柯普蘭營地) 4個

+ 5 + 4 + 3

貝納普區(溫泉營地) 3個

+ 3 + 2

洛斯特湖區 (鐵漢麥克營地) 3個

+ 4 + 3 + 2

艾隆峰區 2個

火山口湖區 (巫師島) 3個

+ 5 + 4 + 3

97號高速公路區 3個

+ 3 + 2

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