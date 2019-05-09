Google Assistant 何時有廣東話支援？官方答案竟然係咁！

【Google Assistant 廣東話】Google I/O 算是一年一度的科技界盛事，然而近幾年在香港的吸引力漸不如前，其中一個問題是 Google 對香港的地區支援一直未見進步，尤其不少人期待的 Google Assistant 語音助理遲遲未見有廣東話支援。 HK01今次有幸參與 Google I/O 2019，與 Google Assistant 的負責人員有過短暫對話，當然要就住這點好好問一問，只是對方的答覆不太令人滿意。

Google Assistant 在今次的 I/O 大會上公布的新功能不多，主要只有 Drive Mode 駕駛模式或是 SmartScreen 裝置專用的「Picks for you」等等，而且都是以美國為首發地區，香港用家要用到似乎遙遙無期。

Google Assistant 將會在今年稍後隨新一代 Pixel 手機登場，據說因為將複雜而龐大、原大小上 100GB 以上的語音識別系統壓縮至 0.5GB，使整個識別過程由線上搬到線下、於手機上進行，令 Google Assistant 的運作速度提高 10 倍，令人更想要體驗 Google Assistant。

新一代的 Google Assistant 將在手機上原生進行語音分析，不過剛推出時又將回歸到只支援英語的階段（蔡浩騰 攝）

支援廣東話：未有計劃

然而對於香港用戶而言，Google Assistant 多快速並非重點，只要一日未有廣東話支援，Google Assistant 在香港就如廢一半武功，而且我們有理由相信這亦影響到 Pixel 手機在港的上市與否。

在與 Google Assistant 新興市場及行車平台主管 Austin Chang 在回應我們有關 Assistant 的提問時，他提到要為 Google Assistant 加入新語言，背後需要處理的邏輯都各有不同，背後牽涉的檔案大小、AI 訓練模式都各不相同；而有關廣東話支援方面，他就明確表示，即使他的父母、以及太太就是以廣東話為母語，但可惜目前 Google 並未有計劃為 Assistant 加入廣東話支援。

Google Assistant 新興市場及行車平台主管 Austin Chang

眾所周知，沒有語言支援就沒有 Pixel 的行貨手機上市，按照目前的消息來看，Google 方面直至下一代的 Pixel 手機推出前都不打算為 Google Assistant 加入廣東話支援，換言之新 Pixel 亦將不會在香港上市，各位 Fans 要再耐心等一下了。