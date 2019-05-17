【瘟疫傳說：無罪攻略】第1至3章．植物標本、禮物、奇珍收集

瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）；以下為大家整理遊戲第一至第三章的收集（中英對照）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹按章節整理會容易得多。

瘟疫傳說：無罪​效率收集方法

瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。

雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可。

第一章：The De Rune Legacy 德‧盧恩的遺產

Gifts禮物1：Whistle 陶瓦口哨

當主角回到自家大宅時，轉右走到馬房盡頭，上樓梯拾取。

Curiosities奇珍1：Spices 香料

進入大宅主建築後，轉右再轉左進入廚房，上樓梯拾取。

+ 2

Curiosities奇珍2：Tablecloth 桌布

大宅2樓Amicia自己房間中的床上。NPC會有語音提示，基本上不會漏掉。

第二章：The Strangers 陌生人

Gifts禮物2：Amulets and Talismans 護身符

關卡開始不久後進入第一個建築群時，轉右走到河邊會見到一個碼頭，就在碼頭上。

Curiosities奇珍3：Soap 肥皂

進入村落後，在過第一條橋之前轉左，在後園的木椅上。（就是有個人在2樓打開窗叫你走的那裡）

Curiosities奇珍4：Incense and Herbs 熏香與藥草

到達村裡救你的婆婆的屋子後，2樓換衣服房間裡床邊的桌子上。

第三章：Retribution 報應

Gifts禮物3：Rosary 念珠

關卡一開始教堂裡右側。拿到後可以在聖母像前禱告。

Herbariums植物標本1：Carnations 康乃馨

在教堂外面的院子中，Hugo會自己跑過去，流程必經正常不會漏掉。

Curiosities奇珍5：Brew 陳釀

神父帶主角進入秘密道通後，有一個佈滿老鼠的房間，要上樓梯打下吊燈令其搖擺才可通過；在吊燈照著的位置旁有個破掉的柵欄，跨進去在裡面拾取。

+ 2

Curiosities奇珍6：Crusader Tabard 十字軍徽章

和Hugo分開行動後，在一個大房間打下幾個吊燈火盤救出Hugo，然後爬上Hugo爬下來的樓梯轉右。