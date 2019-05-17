【瘟疫傳說：無罪攻略】第1至3章．植物標本、禮物、奇珍收集

瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）；以下為大家整理遊戲第一至第三章的收集（中英對照）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹按章節整理會容易得多。
瘟疫傳說：無罪效率收集方法
瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。
雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可。
第一章：The De Rune Legacy 德‧盧恩的遺產
Gifts禮物1：Whistle 陶瓦口哨
當主角回到自家大宅時，轉右走到馬房盡頭，上樓梯拾取。
Curiosities奇珍1：Spices 香料
進入大宅主建築後，轉右再轉左進入廚房，上樓梯拾取。
Curiosities奇珍2：Tablecloth 桌布
大宅2樓Amicia自己房間中的床上。NPC會有語音提示，基本上不會漏掉。
第二章：The Strangers 陌生人
Gifts禮物2：Amulets and Talismans 護身符
關卡開始不久後進入第一個建築群時，轉右走到河邊會見到一個碼頭，就在碼頭上。
Curiosities奇珍3：Soap 肥皂
進入村落後，在過第一條橋之前轉左，在後園的木椅上。（就是有個人在2樓打開窗叫你走的那裡）
Curiosities奇珍4：Incense and Herbs 熏香與藥草
到達村裡救你的婆婆的屋子後，2樓換衣服房間裡床邊的桌子上。
第三章：Retribution 報應
Gifts禮物3：Rosary 念珠
關卡一開始教堂裡右側。拿到後可以在聖母像前禱告。
Herbariums植物標本1：Carnations 康乃馨
在教堂外面的院子中，Hugo會自己跑過去，流程必經正常不會漏掉。
Curiosities奇珍5：Brew 陳釀
神父帶主角進入秘密道通後，有一個佈滿老鼠的房間，要上樓梯打下吊燈令其搖擺才可通過；在吊燈照著的位置旁有個破掉的柵欄，跨進去在裡面拾取。
Curiosities奇珍6：Crusader Tabard 十字軍徽章
和Hugo分開行動後，在一個大房間打下幾個吊燈火盤救出Hugo，然後爬上Hugo爬下來的樓梯轉右。