【WWDC 2019 懶人包】iOS13 新Mac Pro iPadOS　蘋果發布會速覽　

【WWDC 2019 懶人包】Apple（蘋果公司）剛發布最新 iOS 13 作業系統，iOS 13 加強相片打燈、剪片、地圖、Dark mode。同時又發表全新的 iPadOS，以及watchOS6、tvOS 新功能， iTunes被3個新app取代；更驚喜是天價新硬件 New Mac Pro 和 Pro Display XDR。沒有熬夜看 WWDC 2019？宅民黨為大家整合WWDC 2019發佈會 所有重點資訊。

iOS 13 新功能：（秋季可進行更新）

1﹑加快面部解鎖速度 30%﹑App 的下載和更新的容量分別減少 50% 和 60%。打開 App 的速度提升 2 倍

2﹑加入 Dark Mode，在相片﹑訊息和音樂等 App 中，也會看到背景改為 Dark Mode。

3﹑強化 Map 地圖顯示，可以記錄個人常去的地點，只要一按就可以導航。加入 3D 實境圖片（街景顯示功能），用戶可以看到搜索地點的實境圖片，同時可以在 Map 的街境中移動。

4﹑可以在系統記錄登入帳號和密碼，進行快速登入。可以把記錄了的個人資料變成一個虛擬的資料，如自動生成假的 email 地址。

5﹑有更多的素材去製作個人的 Memoji，而且加入 Memoji Stickers，把 Memoji 用在更多 App 之中，包括發佈會提到的 WeChat。

6﹑加強修圖功能，用戶可以編輯相片的影樓燈光，更可以直接編輯影片。相片的介面更清楚，如以日﹑月﹑年整合，可以利用放大和縮小，控制預覽中的圖片和影片數量。搜尋相片更容易，如今天是女兒生日，相片可以集中找出女兒的相片。

7﹑siri 將會配合 AirPods 可以直接說出信息內容，也可以使用語音直接回覆。Siri 的說話語氣更加自然。用戶可以同時連接兩個 AirPods 在同一部 iPhone 上，用來聽取相同的音樂和電影。Siri 可支援更兔的 Apps，製作 Shortcuts，加快打開程用程式和使用其功能。

iOS 13（WWDC 2019 官方直播截圖）

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iPadOS：（2019 年秋季可使用）

1﹑轉用新的主頁畫面

2﹑iPad 可當作 Mac 電腦的外置屏幕使用，輕鬆設置雙屏幕操作。同時也會轉用新的主頁畫面。

3﹑加入「多工」功能，可以同時開多個 App，或同一 App 的兩個頁面。只要長按和拉動圖片﹑文字和連結，就可以複製到另一個 App 上。

4﹑新的快捷指令：三指操作複製和刪除文字。

5﹑文件傳送更容易，用戶可以直接把文件放在到 USB 上，支援外接儲存裝置。

6﹑Apple Pencil 的反映時間由 20MS 提升至 9MS，可直接用 Pen 來進行截圖及編輯。 新增單手操作專用的鍵盤位置。

iPodOS 的新介面（WWDC 2019 官方直播截圖）

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tvOS：（2019 年秋季可使用）

Apple TV 加入了自己的 OS系統，並提升到 4K 的畫質，用戶不只可以利用 tvOS 中看到電視劇和電影，同時加入了 Apple Music，用戶可以用來聽歌和同步看歌詞。用戶可以使用 PS4 或 Xbox One 手掣來操作 Apple Arcade 中的遊戲。

macOS Catalina：（秋季可進行更新）

1﹑macOS 10.15 將名為Catalina，將把 iTunes 分拆為 Music、TV 及 Podcasts 三種 Apps，每個 App 將仍有用戶本來在 iTunes 的內容。

2﹑加入「Project Catalyst」，開發者可以同時在製造 iPhone﹑iPad和 Mac 的共用程式，用戶就可以在 Mac 上使用 iPad 和 iPhone 的 App。

3﹑更新了 Catalina 後，將可把 iPad 當作第二個螢幕使用。

4﹑可以查閱螢幕使用時間

iPad 將可當作 Macbook 的第二個螢幕（WWDC 2019 官方直播截圖）

watchOS 6 ：（秋季可進行更新）

1﹑加入更多新的介面。可自行制作應用程式介面（API）。

2﹑將內建 App Store，直接從 Apple Watch 下載程式，如MBL App。

3﹑加入更多新的功能：Audiobooks（有聲書）﹑voice memos（錄音） ﹑計數機﹑分貝器 。 支援串連音訊功能，可以直接用 Apple Watch 收聽 Apple Music、Podcast 等。

4﹑周期追蹤，強化和 iPhone 間的「健康」功能，Apple Watch 記錄女性經期日子和生病時的症狀等。

Mac Pro ：

1﹑New Mac Pro（第三代）登埸，有手把和滾輪方便用家移動主機

2﹑28 cores Intel Xeon﹑32GB Memory﹑2933Mhz Ram﹑1.5TB 和 256 SSD﹑Radeon Pro 580X 顯示卡。

3﹑可同時處理 8 條 8K 影片或 12 條 4K 影片。發佈會中以超多音軌（1000個）製作音樂，同時運行時也完全沒有問題。更支援 8K 剪輯影片功能和 8K 即時圖片處理。

4﹑New Mac Pro 售價為 5999 美元，將在今年秋季推出。

New Mac Pro 及 Pro Display XDR（WWDC 2019 官方直播截圖）

全新設計的第3代Mac Pro主機，以及Display-Pro屏幕。

Pro Display XDR螢幕

1﹑32 inch，6K（6016 x 3384）LED Retina 螢幕

2﹑120 million 像素﹑1000 nits 亮度﹑1,000,000:1 對比度﹑10-bit 色彩深度

3﹑可垂直和多螢幕同時使用

4﹑價錢為 4999 美元，將在今年秋季推出

ARKit 3：

「Prople Occlytion」用戶可實時進入 AR 世界，利用Motion Capture，實時分析人的動作，由 AR 角色重新呈現。AR 玩 《Minecraft》，角色可以呈現玩家動作，玩家更可以反向進入 AR 世界。畫面上能把現實的影像「去地」，改成 AR 世界（Minecraft），將在夏天推出。

Find My：

把「Find My iPhone」和「Find My Friends」放在同一個 App 上。利用不斷播出的藍牙信號，就算是關了機的 iPhone﹑iPad 和 Mac 都能找到。

整合為一個「Find My」App（WWDC 2019 官方直播截圖）

語音控制功能：

用戶可以用語音控制 iOS 和 MacOS 裝置的操作，包括地圖﹑打字和開啟 App 等。