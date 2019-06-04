【WWDC 2019 懶人包】iOS13 新Mac Pro iPadOS　蘋果發布會速覽　

【WWDC 2019 懶人包】Apple（蘋果公司）剛發布最新 iOS 13 作業系統，iOS 13 加強相片打燈、剪片、地圖、Dark mode。同時又發表全新的 iPadOS，以及watchOS6、tvOS 新功能， iTunes被3個新app取代；更驚喜是天價新硬件 New Mac Pro 和 Pro Display XDR。沒有熬夜看 WWDC 2019？宅民黨為大家整合WWDC 2019發佈會 所有重點資訊。
iOS 13 新功能：（秋季可進行更新）
1﹑加快面部解鎖速度 30%﹑App 的下載和更新的容量分別減少 50% 和 60%。打開 App 的速度提升 2 倍
2﹑加入 Dark Mode，在相片﹑訊息和音樂等 App 中，也會看到背景改為 Dark Mode。
3﹑強化 Map 地圖顯示，可以記錄個人常去的地點，只要一按就可以導航。加入 3D 實境圖片（街景顯示功能），用戶可以看到搜索地點的實境圖片，同時可以在 Map 的街境中移動。
4﹑可以在系統記錄登入帳號和密碼，進行快速登入。可以把記錄了的個人資料變成一個虛擬的資料，如自動生成假的 email 地址。
5﹑有更多的素材去製作個人的 Memoji，而且加入 Memoji Stickers，把 Memoji 用在更多 App 之中，包括發佈會提到的 WeChat。
6﹑加強修圖功能，用戶可以編輯相片的影樓燈光，更可以直接編輯影片。相片的介面更清楚，如以日﹑月﹑年整合，可以利用放大和縮小，控制預覽中的圖片和影片數量。搜尋相片更容易，如今天是女兒生日，相片可以集中找出女兒的相片。
7﹑siri 將會配合 AirPods 可以直接說出信息內容，也可以使用語音直接回覆。Siri 的說話語氣更加自然。用戶可以同時連接兩個 AirPods 在同一部 iPhone 上，用來聽取相同的音樂和電影。Siri 可支援更兔的 Apps，製作 Shortcuts，加快打開程用程式和使用其功能。
iOS 13（WWDC 2019 官方直播截圖）
iPadOS：（2019 年秋季可使用）
1﹑轉用新的主頁畫面
2﹑iPad 可當作 Mac 電腦的外置屏幕使用，輕鬆設置雙屏幕操作。同時也會轉用新的主頁畫面。
3﹑加入「多工」功能，可以同時開多個 App，或同一 App 的兩個頁面。只要長按和拉動圖片﹑文字和連結，就可以複製到另一個 App 上。
4﹑新的快捷指令：三指操作複製和刪除文字。
5﹑文件傳送更容易，用戶可以直接把文件放在到 USB 上，支援外接儲存裝置。
6﹑Apple Pencil 的反映時間由 20MS 提升至 9MS，可直接用 Pen 來進行截圖及編輯。 新增單手操作專用的鍵盤位置。
iPodOS 的新介面（WWDC 2019 官方直播截圖）
tvOS：（2019 年秋季可使用）
Apple TV 加入了自己的 OS系統，並提升到 4K 的畫質，用戶不只可以利用 tvOS 中看到電視劇和電影，同時加入了 Apple Music，用戶可以用來聽歌和同步看歌詞。用戶可以使用 PS4 或 Xbox One 手掣來操作 Apple Arcade 中的遊戲。
macOS Catalina：（秋季可進行更新）
1﹑macOS 10.15 將名為Catalina，將把 iTunes 分拆為 Music、TV 及 Podcasts 三種 Apps，每個 App 將仍有用戶本來在 iTunes 的內容。
2﹑加入「Project Catalyst」，開發者可以同時在製造 iPhone﹑iPad和 Mac 的共用程式，用戶就可以在 Mac 上使用 iPad 和 iPhone 的 App。
3﹑更新了 Catalina 後，將可把 iPad 當作第二個螢幕使用。
4﹑可以查閱螢幕使用時間
iPad 將可當作 Macbook 的第二個螢幕（WWDC 2019 官方直播截圖）
watchOS 6 ：（秋季可進行更新）
1﹑加入更多新的介面。可自行制作應用程式介面（API）。
2﹑將內建 App Store，直接從 Apple Watch 下載程式，如MBL App。
3﹑加入更多新的功能：Audiobooks（有聲書）﹑voice memos（錄音） ﹑計數機﹑分貝器 。 支援串連音訊功能，可以直接用 Apple Watch 收聽 Apple Music、Podcast 等。
4﹑周期追蹤，強化和 iPhone 間的「健康」功能，Apple Watch 記錄女性經期日子和生病時的症狀等。
Mac Pro ：
1﹑New Mac Pro（第三代）登埸，有手把和滾輪方便用家移動主機
2﹑28 cores Intel Xeon﹑32GB Memory﹑2933Mhz Ram﹑1.5TB 和 256 SSD﹑Radeon Pro 580X 顯示卡。
3﹑可同時處理 8 條 8K 影片或 12 條 4K 影片。發佈會中以超多音軌（1000個）製作音樂，同時運行時也完全沒有問題。更支援 8K 剪輯影片功能和 8K 即時圖片處理。
4﹑New Mac Pro 售價為 5999 美元，將在今年秋季推出。
New Mac Pro 及 Pro Display XDR（WWDC 2019 官方直播截圖）
全新設計的第3代Mac Pro主機，以及Display-Pro屏幕。
Pro Display XDR螢幕
1﹑32 inch，6K（6016 x 3384）LED Retina 螢幕
2﹑120 million 像素﹑1000 nits 亮度﹑1,000,000:1 對比度﹑10-bit 色彩深度
3﹑可垂直和多螢幕同時使用
4﹑價錢為 4999 美元，將在今年秋季推出
ARKit 3：
「Prople Occlytion」用戶可實時進入 AR 世界，利用Motion Capture，實時分析人的動作，由 AR 角色重新呈現。AR 玩 《Minecraft》，角色可以呈現玩家動作，玩家更可以反向進入 AR 世界。畫面上能把現實的影像「去地」，改成 AR 世界（Minecraft），將在夏天推出。
Find My：
把「Find My iPhone」和「Find My Friends」放在同一個 App 上。利用不斷播出的藍牙信號，就算是關了機的 iPhone﹑iPad 和 Mac 都能找到。
整合為一個「Find My」App（WWDC 2019 官方直播截圖）
語音控制功能：
用戶可以用語音控制 iOS 和 MacOS 裝置的操作，包括地圖﹑打字和開啟 App 等。