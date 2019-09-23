Steelseries Arctis 1 Wireless 耳機評測：多平台無線一插即用

【Steelseries Arctis 1 Wireless 耳機】音響絕對是遊戲中重要的一環，但有部分玩家追求的不是最好的音質，反而是極佳的舒適度和使用體驗。上次介紹完 Arctis Pro 高階電競耳機，今次就介紹同廠的 Arctis 1，同樣是無線耳機，Arctis 1 甚至比 Arctis Pro 更方便玩家在不同的平台上使用。

USB Type-C 連接各平台裝置

大多數的無線耳機都是使用藍牙直接連接，或者是用使用 USB 接收器連接。每次用藍牙連接到新的裝置時都要花一輪功夫，但使用 Arctis 1 Wirless 就沒有這個煩惱。只要附送的 USB Type-C 接收器插入裝置上，就能即時使用。亦即是，Windows PC﹑Macbook﹑Android 手機（支援 Type-C），甚至是 Switch 和 Switch Lite 都一插即用。

把 Typc-C 接收器接入裝置後就能馬上使用（陳錦洪 攝）

接收器細收，接在電腦﹑Android 手機和 Switch 上也不會用太多位（陳錦洪 攝）

同時，包裝也有一條 USB Typc-C to Type-A 的轉換線，用上後就可以在 PS4 和 Xbox One 上無線使用耳機。玩家完全無須才任何設定步驟，打開電源就能使用。最後手段也能使用 3.5 mm 耳機連線，不過這就變成有線模式。除了自成一派的 iOS 外，Arctis 1 可以在任何裝置上使用，極為方便

耳罩能輕微調整，適合絕大部分玩家的頭型（陳錦洪 攝）

簡潔外形舒適度高

Arctis 1 Wireless 全黑色的外型，以膠質地為主，耳機設計輕巧，戴上頭時不會太重。雖然相較彈性頭帶設計的 Arctis Pro 的延伸性低，但由於耳機輕巧，長時間配戴也不會感到不舒服。耳罩使用透氣度高的布料製作，相當柔軟，而且耳罩內的空間十足，筆者持續使用約 4 小時也沒有出現耳熱的問題。耳機採用外接式咪高峰，等玩家有需要時才安裝，減輕耳機一般使用的重量，亦能方便帶出街使用。

耳機音質評測

Arctis 1 Wireless 頻率達 20Hz-20kHz 的水平，靈敏度為98dBSPL、抗阻為 32Ohm，在電競耳機的規格上屬中低階水平。筆者用來遊玩《Rainbow Six: Siege》時，清晰度可以接受，即使沒有 7.1 多聲道般，明顯聽到音源的位置，但基本辨別腳步來源也沒有問題。筆者唯一挑剔這個耳機的地方，就是 EQ 平衡有點普遍，聽上去沒有為玩家特別加強低音表現，不過對於一千出頭的耳機來說，Arctis 1 Wireless 絕對合格有餘。

能在 Switch 上無線使用的耳機不多，Steelseries Arctis 1 的 Type-C 接收器真的非常方便（陳錦洪 攝）

用後感

筆者最欣賞 Arctis 1 Wireless 的，一定是 Type-C 連接的方便性。2.4 GHz lossloess 無線接收也非常穩定，帶出街在巴士上玩 Switch 也沒有接收不良的問題。滿電時也能提供 20 小時使用時間，筆者斷斷續續使用了 4 日（每日 3-4 小時），也沒有出現無電的情況。如果玩家追求耳機的方便性，而且時常遊玩 Switch 或使用 Android 手機的話，Steelseries Arctis 1 Wireless 應該頗適合你。

Steelseries Arctis 1 Wireless 官網（按此進入）