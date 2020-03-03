Apple將付39億港元和解費　解決集體控告故意令舊款iPhone變慢

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【iPhone電池門新進展】Apple承認刻意放慢舊款iPhone的運作速度以延長電池壽命，初步同意以5億美元（約港幣39億元）和解費。美國很多iPhone 6及7產品線的用家將可獲小額賠償，部份具名者和律師則可獲得較高金額。

Apple與發起集體訴訟的iPhone用家之間和解協議，目前正等待加州法院最後批准。此份協議談判期歷時數個月，但求一筆過解決2017至2018年間的數十次集體訴訟的爭議。

Apple承認刻意在iOS更新中加入抑制舊款iPhone 6及7處理器運作速度的秘密功能，以延長電池壽命。圖為iPhone 6s內部。（Wikipedia）

Apple會向涉事iPhone 6及7的任何現有或曾經推有者支付25美元；部份具名者則可獲得1,500美元至3,500美元；律師費則約為9,000萬美元。和解協議的最低付款額是3.1億美元。換言之如果很少人索賠，Apple須額外付出更多。相反如果付款額超過5億美元上限，則每位iPhone擁有者獲得的賠償會因而攤薄減少。

iPhone 7及7 Plus都是是次「電池門」受影響機種。（Wikipedia）

2017年，外國討論區Reddit率先有網民發現更新了iOS後，系統刻意減慢手機處理器的運作速度。Apple如此做法的主因是要應對舊款機電池老化問題：防止處理器高效率表現過於「食電」令電池不堪壓力、導至俗稱「死機」的突然關機狀況發生。

然而Apple沒有向外界透露iOS的更新引入了此秘密功能，令不少用家誤以為手機是因為太舊而變慢。在是次「電池門」（Batterygate）官司中，不乏iPhone用家表示如果一早了解到是Apple刻意令手機運作變慢，就會決定更換電池解決問題，而不是買過一部新機，故此向Apple索償。

「電池門」（Batterygate）經過時序。（iFixit）

法國上月判罰Apple 2,500萬歐元（約港幣2.16億元）。美國司法部也於2018年展開相關調查。Apple還降低了更換電池費用，並向一些支付新電池費用的iPhone用家提供部份退款。

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資料來源：The VergeiFixit

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