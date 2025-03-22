影片格式花多眼亂　從AVI、RMVB到MKV、MP4　現階段最強兼容是它

在數字化時代，影片已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分。從電影、電視劇到短影片、直播，影片格式的選擇對於觀看體驗、傳輸效率以及存儲需求都有著至關重要的影響，如何選擇適合自己的影片格式呢？



坊間有著各種不同的影片格式（中關村在線提供）

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影片格式的創世紀：AVI，RMVB

AVI，全稱AudioVideo Interleaved，是微軟於1992年推出的一種多媒體容器格式，堪稱影片格式中的「老前輩」。它採用音頻與影片交替存儲的交織技術，早期憑藉無壓縮的RAW數據格式實現了跨平台兼容，可以容納多種類型的音頻和影片流，電腦端的絕大多數播放器都可以兼容，成為VCD時代的標配。

不過，AVI僅支援單影片軌道和單音頻軌道，無法容納字幕等附加訊息，且文件體積龐大，再加上AVI在支援新的音影片編碼上不夠靈活，所以AVI逐漸淡出我們的視野，只活躍於部分專業領域。

以上的影片格式，你都遇過嗎？（中關村在線提供）

Real Networks在2000年前後推出了RMVB影片格式，這種採用動態碼率技術的格式，在512Kbps帶寬條件下就能實現VCD畫質傳輸，其壓縮比達到驚人的1:300，這種「小而美」的特性使其在P2P下載時代獨領風騷。不過，RMVB格式的影片在現代平台上尤其是移動設備上的兼容性較差，不適合存儲或播放高分辨率、高比特率的影片。

格式戰爭的暗流湧動：MKV，MP4

MKV，即MatroskaVideo是一種誕生於2002年的開源容器格式。它的最大特點是「包容性極強」：支援多達8個影片軌道、16個音頻軌道和無數字幕軌道，甚至能封裝不同編碼格式的音影片流，因此被譽為「萬能媒體容器」。

MKV支援高清影片（中關村在線提供）

MKV支援高清影片，包括H.264、MPEG-4等編碼格式，還通過高效的封裝技術，能夠在保證畫質的同時減少文件體積，非常適合高清影片的存儲和分享。MKV雖然對播放器的要求更高，但是這種技術開放性直接衝擊了商業公司的封閉生態，促使MP4聯盟加速推進格式升級。

MP4，全稱MPEG-4Part 14，是一種基於MPEG-4標準的多媒體容器格式。MP4以其高質量的圖像輸出、良好的兼容性贏得了廣泛的認可。而且MP4支援多種音頻和影片編碼技術，能夠在多種設備上進行播放，包括手機、平板電腦、電視等。這使得MP4成為網路影片分享、在線播放以及移動設備觀看的首選格式。

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流媒體時代的曇花一現：FLV

FLV（FlashVideo）是Adobe在2000年代初期為在線影片設計的格式。憑藉小巧的體積和RealVideo的兼容性，還有很多瀏覽器預裝的Flash Player插件，FLV在流媒體時代迅速崛起，不過，隨著HTML5技術的興起和Flash技術的逐漸淘汰，FLV也在逐漸退出歷史舞台。

流媒體時代的曇花一現：FLV（中關村在線提供）

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如果需要特定的影片格式，或者需要在特定的設備上播放，其實有多樣化的軟件可以將影片從一種格式轉換到另一種格式，我們還可以在支援的影片中外掛不同字幕，配音等等。

近年常遇到的影片格式對照表（01製圖）

雖然現在MKV和MP4影片格式成為主流，但是影片編碼仍然在經歷著蓬勃發展，很多硬件廠商和軟件公司都在尋求更加高效的影片格式，利用AI的超採樣技術，未來的影片可以有更高的壓縮率，新的技術突破也在模糊封裝格式的界限，我們也將體驗到更高品質甚至更加個性化的影片。

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