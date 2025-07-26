手機應該多久關機一次？NSA曝真相　天天關或不關都錯了

現代人幾乎時時刻刻離不開手機，有些人認為每天關機能省電並延長電池壽命，也有人是除非系統更新，否則幾乎從不關機，究竟哪種才是正確的呢？



根據美國國家安全局（NSA）發布「行動裝置最佳實踐指南」（Mobile Devices Best Practices），建議每周關機一次才是最佳做法，不僅有助於裝置運行，還能提升安全性。

手機多久要關機一次？

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根據手機教學網站的說法，每次關機再開機，手機都需重新載入數據，從開機到待機狀態，CPU會高速運行，導致耗電量增加，過程中可能消耗5%至10%的電量，長期下來會對電池壽命造成更大影響。

若手機僅處於待機狀態，系統會根據信號強弱自動調節功率並優化運行，以達到省電效果，因此有時候關機反而比待機更耗電。專家建議，與其每天關機，不如在睡前開啟省電模式，讓手機進入低功耗狀態，系統會依據使用情況調整CPU功率，以達到節能效果。

若手機僅處於待機狀態，系統會優化運行以達到省電效果（Jonas Leupe＠Unsplash）

美專家公布解答「延長手機壽命」

不過，也不建議手機長時間不關機，許多網站會透過數位存根（Cookie）在瀏覽器內儲存特定資訊，例如使用者輸入的文字或選擇紀錄，方便下次瀏覽時快速載入內容，而隨著時間累積，這些暫存資料可能影響手機效能，導致運行變得遲鈍。

此外，手機在運行過程中會產生各種垃圾檔案，且許多後台程式會持續運行，長時間累積下來，容易導致系統變得遲鈍，美國國家安全局建議，應該每周關機一次，重新啟動設備，不僅能清除系統垃圾和關閉無用的後台程式，還能讓手機自動完成修復，維持最佳運行狀態。

定期重啟手機還能降低「零點擊攻擊」的風險。這類攻擊不需要使用者點擊惡意連結或下載檔案，駭客即可遠端獲取設備存取權限，進而利用系統或應用程式漏洞發動攻擊、竊取個資。因此，養成定期關機重啟的習慣，不僅有助於手機效能，也能提升裝置安全性。

美國國家安全局還建議，為了保護手機個資，不使用藍牙時應隨時關閉，以及避免連接公共Wi-Fi，並關閉未使用的Wi-Fi功能，定期刪除不再使用的網絡連線。在「行動裝置最佳實踐指南」中也提醒，使用者可考慮使用能覆蓋麥克風的保護殼，以防止裝置錄下周圍音頻，並在不使用時遮蔽攝影鏡頭。此外，應避免在未經安全加密的行動裝置附近談論敏感資訊。

NSA指出，針對行動裝置的攻擊手法日益複雜且普遍，許多便利功能在提升使用體驗的同時，也可能帶來安全風險，為確保裝置安全，每周關機一次是最佳做法，並搭配良好的習慣，才能兼顧便利性與安全性。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機多久要關機一次？美專家公布解答「延長手機壽命」，1NG使用方式狂耗電】