手機低電量焦慮解救 3個簡易省電妙招 關閉不必要功能是要訣
撰文：中天新聞網
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常常擔心 手機電池撐不久？經濟部能源署分享三個簡單又有效的省電妙招，包括「縮短螢幕自動關閉時間」、「定期清理耗電 App」、「關閉不必要的功能」。
台灣經濟部能源署在臉書粉專發文表示，常常擔心手機沒電，有低電量焦慮？試試以下三個簡單又有效的省電妙招：
告別低電量焦慮讓手機撐得更久
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１、縮短螢幕自動關閉時間
螢幕是手機最耗電的部分，將自動鎖定時間調整到 1 至 2 分鐘，能在你不使用手機時迅速關閉螢幕。並養成關閉螢幕的習慣，就像隨手關燈一樣，這個小動作每天可以節省大量電力。
２、定期清理耗電App
某些 App 在背景持續運作，默默消耗你的電量，才是隱形的耗電元兇！定期檢查手機的電池使用情況，將很少使用的 App 解除安裝，找出那些吃電怪獸。
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３、關閉不必要的功能
手機上的 GPS 定位、震動回饋和自動同步也是耗電大戶！不需要時關閉這些功能，可大幅延長電池壽命。這些小細節積少成多，能讓你的手機更持久耐用。
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