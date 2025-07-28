Tesla人形機器人Optimus V3將登場！馬斯克：與V2大不同超精緻

特斯拉（Tesla）的Optimus人形機器人V3量產版終於要來了！馬斯克在最近的財報電話會議上透露了不少細節。



馬斯克說：

Optimus量產版的設計和現在公司內部用的V2版本會有很大不同，全新的V3版本看起來「非常精緻」。

從2021年特斯拉首屆AI日活動首次亮相以來，Optimus項目已經經歷了好幾次設計迭代，當時，特斯拉展示的只是一個靜態模型和一個穿機器人服裝跳舞的人。

Tesla於2022年展出的「Optimus」機器人（teslarati@x）

早前Elon Musk分享了Optimus 2.5跳舞影片，引起不少人討論：👇👇👇

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之後，特斯拉一直在改進Optimus的設計，直到現在的V2版本，V2版本的Optimus已經很有運動能力了，而且設計上比其他公司的人形機器人更精緻。

今年第一季度全員大會上，馬斯克還說特斯拉計劃在2025年生產首批Optimus機器人。

當時大家都猜測特斯拉會直接改進V2版本，比如給它配上22個自由度的手部，然後大規模生產，畢竟V2版本的表現已經很不錯了。

不過，在第二季度財報電話會議上，馬斯克明確表示，Optimus進入大規模生產時會採用全新的V3設計。

這意味着，第一批交付給消費者的Optimus機器人，和2023年以來公司內部用的V2版本在設計上會有明顯區別。

馬斯克對Optimus V3的潛力很有信心。他說，V3設計已經找到了正確的方向，雖然未來還會有一些優化，但目前的設計已經很好了，不需要再做根本性的改變。

V3設計擁有人形機器人所需的所有自由度，馬斯克還稱讚它「相當精緻」。

雖然特斯拉還沒透露Optimus V3的具體外觀設計，但估計會延續2021年展示的那種簡潔、類人化的概念設計。

Tesla於2023年12月發布的「Optimus」機器人第二代（tesla）

馬斯克還重申了之前的觀點，從長遠來看，Optimus很可能成為特斯拉最重要的產品。

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