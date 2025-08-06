蘋果新技術消息　將聯手LG與三星研發雙層OLED　在2028年後問世

隨着智能手機顯示技術的不斷進步，蘋果公司也在積極探索更先進的屏幕技術。據最新消息，蘋果計劃在未來的iPhone機型中引入雙層OLED（Tandem OLED）屏幕技術，預計這一技術將在2028年後首次亮相。



雙層OLED技術是在傳統OLED屏幕的基礎上，增加一層有機發光層，從而實現更高的亮度和更長的使用壽命。這種設計使得每層發光層的電流強度減小，減少了發光材料的老化速度。此外，雙層OLED屏幕的亮度理論上可達到單層OLED的兩倍，為用戶提供更加明亮的顯示效果，並有效降低燒屏風險。

其他OLED和LG的Tandem OLED的區別（LG）

據了解，蘋果計劃採用簡化版的雙層OLED技術，僅在藍色像素點進行串聯堆疊，而紅色和綠色像素仍採用單層發光結構。這種設計的優勢在於，藍色像素的壽命通常較短，通過堆疊藍色發光層，可以有效延長屏幕的整體壽命，並降低成本。

實現這一技術，蘋果已與LG Display和三星顯示展開合作。LG Display於去年年底向蘋果提出了簡化版雙層OLED技術方案，隨後蘋果對該方案進行了評估。目前，蘋果已制定量產計劃，預計經過約兩年的開發後推出相關產品，但由於尚未與LG Display、三星顯示等合作伙伴確定，並啟動iPhone用雙層OLED屏幕的開發，其實際應用可能要等到2028年之後。

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