OpenClaw卸裝潮｜全球瘋傳深圳千人排隊「免費領養龍蝦AI」（AI 代理工具OpenClaw）的壯觀場面才發生不足一星期，中國近日竟由「養龍蝦熱」演變成「放生龍蝦移除潮」。不少玩家最初為體驗自動化操作而爭相安裝，甚至不惜付費請人代勞。然而，短短一週內，這隻「龍蝦」便因其驚人的運作成本與資安風險，令用家紛紛急著花$299人民幣請專人「上門卸載」，形成一場極其諷刺的科技鬧劇。



天價Token帳單嚇壞用家：講句「龍蝦你好」都要燒錢

很多用家在搜尋「OpenClaw 教學」時，往往忽略背後的 API Token 消耗。這隻「龍蝦」在執行自動化任務（如網頁爬蟲Web Crawler、代碼生成）時，會持續與大型語言模型互動。

平均價格： 約 0.1 元人民幣 / 每百萬 tokens

看起來便宜的 OpenClaw，其實是個「吃錢怪」。就算你只跟它說句「你好」，它背後也會偷偷跑掉幾萬個流量單位（Tokens）。有人才開著幾小時，帳單就燒了過千元！這是因為它每次講話前，都會強行載入一大堆複雜的背景資料和設定檔，導致成本飆升。如果你沒設好預算上限，錢就會像倒水一樣流走。難怪網友都在崩潰求救：「怎麼限制這東西的用量？」

安全防禦蕩然無存：「裸跑龍蝦」引發駭客入侵

在「OpenClaw 安裝失敗」或「上門安裝服務」的背後，潛藏著嚴重的網絡安全風險。許多新手在設定時未有配置防火牆，導致電腦的通訊埠（Port）直接暴露。這類被戲稱為「裸跑龍蝦」的裝置，極易遭受駭客掃描並接管系統權限，迫使用家尋求專業卸載服務。

OpenClaw 失控亂刪檔案：從幫手變破壞者

更令人崩潰的是，OpenClaw 在執行指令時偶爾會出現邏輯錯誤。根據媒體報導，有用戶發現其 AI 代理在處理電郵時完全失控，無視停止指令，瘋狂刪除收件箱內數百封重要郵件。這種「不聽使喚」的表現，讓原本追求效率的工具變成了數位災難，不少用家寧願花錢請專業人士遠端連線或上門徹底移除。

請蝦不易送蝦更難：安全卸裝竟成新商機

用家不久前才花 500 元人民幣請專人上門安裝、不足一個月就急急uninstall。但安裝及卸裝OpenClaw均需要專業技術。深圳、上海、北京等地均出來以「安全徹底，無殘留」、「0 殘留，永絕後患」為口號的上門卸載服務（上門收費約 299 元人民幣、遠端連線卸載約收 199 元人民幣），真的有點諷刺。在追求 AI 自動化的同時，如何確保安全與成本平衡，將是所有科技玩家接下來必須修讀的課題。