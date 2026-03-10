MacBook Neo開箱評測｜漂亮外型＋A18 Pro高效！4千預算最佳平衡

MacBook Neo開箱評測｜Apple 早前除了發佈全新iPhone 17e以及iPad Air M4之外，MacBook亦有更新，當中最令人期待的當然是經濟實惠的新成員 MacBook Neo，不僅打破了 Mac 系列長久以來的價格門檻，更象徵著手機A18 Pro 晶片正式跨足手提電腦領域。新機定價由4千餘元起，針對學生、教育市場及初級辦公需求設計的電腦，究竟對於追求極致性價比的用家／果迷而言，MacBook Neo是否一款極具誘惑力的作品？立刻開箱實測。



MacBook Neo開箱評測（鄭子峰 攝）

A18 Pro 晶片在MacBook上功效如何？

記者手上開箱是一台橘黃色的基本版MacBook Neo，內置256GB儲存。作為 MacBook Neo 的核心，A18 Pro 晶片無疑是本機最大的賣點。雖然這顆採用第二代 3 納米製程技術打造的晶片，具備 6 核心 CPU 與 5 核心 GPU手機用晶片，但其效能表現卻比想像中強大。在處理日常網頁瀏覽、文書處理及串流媒體播放時，其速度較一般Windows Notebook（如Intel Core Ultra 5 晶片）快上近50%。更重要的是這顆晶片搭載了 16 核心神經網絡引擎，針對裝置端內置的 AI 工作如《相片》App 的影像清除工具或即時翻譯，速度提升達 3 倍之多。確保用家在運行 Apple Intelligence 功能時，能享有極為順暢的體驗，完全擺脫了以往「入門機等於慢」的負面標籤。

利用Geekbench 6跑分下，驚喜取得高分，與M3不相伯仲

利用Geekbench 6跑分下，單核可以取得3497分、多核則取得8415分，單核超越M3效能的MacBook Air。雖然內置只得8GB Ram，在使用不同軟件時仍可以流暢使用，如一邊文書處理、一邊睇片聽歌，都非常順暢。就算使用Final Cut Pro剪4K影片，仍可以如一般Mac機操作，同樣操作順滑，輸出影片速度亦可以接受。

打機效能又如何？記者安裝了《Resident Evil Village》，再連上PS5手掣遊玩，畫面質素仍然非常流暢高質。雖然可以選擇的遊戲比Windows少，但仍可以順跑3A遊戲，可見性能比很多平價Windows筆電為佳。

爽玩3A級遊戲（鄭子峰 攝）

13 吋 Liquid Retina 同價位機型中脫穎而出

MacBook Neo 配備了 13 吋 Liquid Retina 顯示器，解像度達 2408 x 1506，並具備 500nits 亮度。在同價位的 Windows 手提電腦市場中，不少對手的屏幕無論在用色準欠佳或亮度不足，而 MacBook Neo 支援 10 億種顏色，這使得相片與影片的呈現更見逼真。它更擁有防反光塗層令新機就算在室外、咖啡廳或教室等光線複雜的環境下，依然能維持舒適的觀看感受。新機更支援「空間音訊」的側射式雙揚聲器，MacBook Neo 在娛樂體驗上亦保持了 Apple 一貫的高水準，能營造出身歷其境的影音氛圍。

利用Final Cut Pro剪片都沒有壓力（鄭子峰 攝）

僅配備兩個 USB 接口是否會成為日常使用的最大問題？

新機核心效能與顯示效果令人滿意，但 MacBook Neo 在擴展性上的取捨卻顯得有點雞肋，帶點早年薄版 MacBook 的影子。機身僅配備了兩個 USB-C 連接埠，且這兩個接口同時兼任充電用途。當用家接上電源線充電時，機身便僅剩下一個接口可用於外接設備。更值得注意的是，這兩個接口的規格並不一樣，僅有左側的一個支援 USB 3 高速傳輸與外置顯示器連接，而右側的接口則僅具備 USB 2 的傳輸速度。對於需要頻繁連接高速外置硬碟或多種周邊設備的用家來說，還是需要另購擴展插。

只有一個USB 3的接口，（鄭子峰 攝）

256GB 起跳容量是否足夠以及安全性配置的實際操作感？

在儲存配置方面，記者手上是入門版 MacBook Neo 僅提供 256GB SSD 儲存空間，其實用上來還可以勉強夠用。因為單單MacOS以及系統資料已用上近60GB，只餘下不足190GB容量，如果大家只是主力文書或少量剪片工作還可算夠用，但如果想安裝更多軟件（如單單《Resident Evil Village》就要用上近60GB容量），以及影片檔案與應用程式體積日益龐大的趨勢下，只有256GB相信是捉襟見肘的。記者就稍為建議預算允許的用家，考慮加錢升級至 512GB容量。而在安全性方面，同時因為512GB版本才配了 Touch ID，方便大家一按便登入系統或使用 Apple Pay 付款。因此，亦都是多一個升級512GB的理由。

16 小時續航力與無風扇靜音設計

根據實際測試，MacBook Neo在無線上網及影片串流下的續航時間超過12小時（官方更指可以用上16小時），足以支撐用家從早上到晚上下班一整日工作需求，完全無需隨身攜帶充電器。此外，受惠於 A18 Pro 晶片的低發熱特性，MacBook Neo 採用了完全無風扇的內部結構。就算處理複雜的工作，還是開啟數十個網頁分頁，機身運行時皆處於絕對靜音狀態。這對於經常在圖書館、辦公室或安靜環境中使用的用家來說，是一個極大的隱形優點。

（鄭子峰 攝）

繽紛多彩的外觀更顯年青

在美學層面上，MacBook Neo 的設計極具親和力。鋁金屬機身配以胭脂色、橘黃色等色彩，打破了平價notebook的沉悶印象。記者手上的橘黃色看起來特別青春，而這些色彩甚至延伸至鍵盤設計及系統wallpaper，高度一致的視覺美感。機身厚度僅為 0.5 英吋，重量輕至 2.7 磅，配合圓潤的邊角處理，手感極佳且易於攜帶。與此同時，1080p FaceTime HD 相機配合雙咪高風陣列，在視訊通話時能仍可以有清晰的影像與背景降噪，滿足線上學習與視訊的需求。

（鄭子峰 攝）

總括而言，MacBook Neo 是一款優缺點同樣明顯的產品。它以極具競爭力的售價提供了旗艦級的 A18 Pro 運算能力、卓越的 Liquid Retina 屏幕以及出色的續航表現，對於預算有限的用家而言是極佳的選擇。然而，USB接口數量的匱乏、不均勻的接口傳輸速度，以及起步儲存空間的不足，亦都是它的短板。但對如果大家主力文書、網頁瀏覽及輕量創作的用家而言，這些缺點尚在可接受範圍內。如果預算多一點，選擇 512GB 容量版本，這部 MacBook 將能提供更長遠的使用生命週期。

MacBook Neo 售價為 $4,799 起。（鄭子峰 攝）