富士X-T50實測　438g配4020萬像素無反　底片模擬撥盤直出神器

富士X-T50是目前富士X系列中最小巧輕便的高像素機型。這台相機搭載了全新的約4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR傳感器以及X-Processor 5影像處理器，相較於前代產品無論是在畫質還是在對焦方面都有着非常出色的表現。憑藉着小巧輕便的體積以及出色的畫質，富士X-T50自上市以來受到了眾多用戶的喜愛。今天我們就帶大家詳細了解一下這款產品。



富士X-T50的顏值很高，外觀設計整體上延續了X系列的復古設計，機身兩側的圓弧輪廓與正面略微凸起的握柄，使得握持手感十分舒適。此外，相機具備翻折屏，方便用戶進行高低角度刁鑽取景。

Fuji X-T50外觀設計整體上延續了X系列的復古設計。（fujifilm）

這台相機包含電池以及存儲卡的重量也僅約438g，如此輕巧便攜的機身，讓使用和攜帶都更加的方便、輕鬆，精緻的做工則讓人愛不釋手，更有按下快門創作的衝動。富士X-T50提供了黑色、銀色與炭灰色三種配色，能夠滿足不同用戶的審美需求。

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富士X-T50搭載了一塊約4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR傳感器，是目前APS-C畫幅像素最高的一塊傳感器，通過增強的圖像處理算法，可以在不影響信噪比的情況下提升分辨率表現。高像素不僅可以讓用戶拍攝出細節豐富的攝影作品，還可以在後期裁切二次構圖時，為用戶帶來足夠的底氣保證畫面的清晰。

在對焦方面，得益於X-Processor 5影像處理器，富士X-T50的對焦速度也得到了進一步的提升，這台相機採用了基於深度學習技術的對象檢測AF，支持人物面部/眼部的識別對焦，動物識別對焦、以及包含了汽車、摩托車、單車、飛機、火車在內的交通工具的識別對焦。這次在拍攝人像時，X-T50不僅可以精準捕捉模特的面部，對焦點也會牢牢鎖定人物，相機能快速而穩定地追隨畫面中的人物，保證拍攝出的照片焦點準確。

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提到富士相機，那不得不說說膠片模擬了，這背後凝聚的是富士自1934年成立以來，在製造攝影膠片方面積累的深厚色彩科學與影像理解。

富士的膠片模擬並非簡單的「色彩濾鏡」，而是一套從色彩平衡、層次過渡到整體觀感進行系統設計的完整方案，與手機濾鏡的 「一刀切」 式色彩疊加不同，富士的膠片模擬會根據光線條件動態調整，確保畫面在各種拍攝場景下都自然耐看。

相機直出的畫面對比度自然，色彩表現柔和而乾淨。（中關村在線提供）

從上面這張對比圖可以發現，相機直出的畫面對比度自然，色彩表現柔和而乾淨，相機畫面在該光線條件下呈現出偏冷、偏品的色調，而手機畫面則整體偏暖並帶有一定的綠色傾向。

人物膚色的呈現上，使用相機拍攝的圖片人物膚色呈現出較高的通透感，並且紅潤。（中關村在線提供）

而在人物膚色的呈現上，使用相機拍攝的圖片人物膚色呈現出較高的通透感，並且紅潤；高光與陰影之間的銜接清晰而不過分強調反差，整體觀感穩定而利落。相比之下，手機濾鏡App拍攝的人物膚色顯得相對暗淡。整體對比度偏高，使得陰影區域被進一步強調，膚色明度被壓低，健康感有所削弱。

從最初的 Provia、Velvia、Astia，到如今備受歡迎的 Nostalgic Neg、Classic Neg、Classic Chrome，每一款膠片模擬都承載着不同時代的影像記憶。而富士 X-T50 則內置了 20 種膠片模擬模式，除了這些經典之選外，這台相機還引入了 GFX 系列最新的 Reala Ace，為用戶提供了豐富的色彩表現選擇。這些膠片模擬模式大致可分為全能型與風格化兩類：

全能型膠片模擬（如Provia、Astia、、Classic Chrome、Reala Ace等）：這類膠片模擬色彩中性、影調均衡、不挑題材，日常拍攝幾乎拍什麼都不會出錯，適合紀實、人像、風光、街拍等絕大多數場景，追求直出穩定、自然耐看的效果，新手和多題材切換都非常省心；

風格化膠片模擬（如Nostalgic Neg、Classic Neg、ETERNA）：則色彩態度鮮明、氛圍感極強，自帶強烈的視覺調性，適合用來突出個性、強化氛圍，針對性拍攝風光、人文、復古人像、電影感視頻等題材，直出就有很強的辨識度。

此外，富士X-T50還專門配備了膠片模擬撥盤，轉動撥盤就可以切換不同的膠片模擬，用戶可以根據拍攝場景或拍攝對象，通過直觀的操作在不同的膠片模擬模式之間切換。

富士X-T50是一台外觀復古風格、精緻小巧，但內心卻十強大的相機產品，全新的的4020萬像素X-Trans CMOS 5 HR傳感器以及X-Processor 5影像處理器讓富士X-T50畫質表現十分出色，可以滿足不同用戶的使用需求。而它身後豐富的X系列鏡頭，則為創作提供了無限可能。

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