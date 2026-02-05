小米磁吸鏡頭量產！M4/3底配1億像素　激光傳輸黑科技挑戰單反？

博主數碼閒聊站最新爆料稱：「磁吸鏡頭已啟動量產計劃，最快今年能見到（TBD）」。



雖然博主沒提到具體廠商，但目前最符合的就是當初小米15系列，掏出的重磅大殺器——模塊光學系統。

+ 5

雷軍曾在直播時候對這個系統進行展示，當時還是內部預研項目，但是獲得了手機、相機行業的極高關注，好評頗多。

簡單來說，該系統是一個磁吸式可拆卸鏡頭，採用定製M4/3傳感器+全非球面鏡組，帶來完整一億像素，等效35mm焦段，配備f/1.4大光圈。

F1.4大光圈堪稱夜景神器，35mm定焦鏡頭視角更接近人眼，適合拍人像、掃街，虛化效果也更自然。

最關鍵的是，小米模塊光學系統支持近光速激光傳輸，速度高達10Gbps，支持無損RAW訊息傳輸。

可無縫調用Xiaomi AISP，由端側大模型驅動計算攝影，帶來傳統相機無法企及的算力，解鎖UltraRAW超級數字底片，帶來誇張的16擋動態範圍。

無需繁瑣的接線或配對，也無需額外攜帶電池，且鏡頭體積小巧，便於攜帶。

相比於目前友商採用的增距鏡的等方案，小米模塊光學系統是真正會顛覆手機攝影效果和體驗的產品。

甚至得益於AI算法的加持，實際普通用戶使用起來體驗會遠超傳統M4/3相機。

相關文章：Huawei Pura 90 Ultra相機進化！2億像素長焦鏡 將成影相機皇？（點擊連接看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】