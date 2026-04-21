NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站｜優先+公售攻略｜座位表+連結

NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站｜Cityline優先及公售攻略｜附座位表+連結｜韓國人氣女團NMIXX即將展開首場世界巡迴演唱會《EPISODE 1: ZERO FRONTIER》終於來到香港！這次巡演以「ZERO FRONTIER」為主題，象徵NMIXX邁向無限可能的新篇章，結合強勁舞台表演與高完成度的音樂實力，勢必帶給觀眾前所未有的感官衝擊。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



韓國女子組合 NMIXX 將於2026年7月來港，舉行NMIXX 1ST WORLD TOUR <EPISODE 1: ZERO FRONTIER> IN HONG KONG 演唱會。演唱會將於 2026 年 7月25日於亞洲國際博覽館10號展館舉行。NMIXX 在國際樂壇取得了驕人成績。她們曾三度打入美國Billboard 200，包括《expérgo》、《Fe3O4: BREAK》及 2025 年推出的《Blue Valentine》。此外，她們曾創下 K-pop 女團出道專輯最高的首週銷量紀錄，第三張單曲專輯《A Midsummer NMIXX's Dream》的實體銷量更突破一百萬張，足證其強大的市場號召力。想親身感受NMIXX的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站｜匯豐Mastercars信用卡優先發售門票

開賣時間：2026年4月21日上午11時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 購票資訊

票價分為 $1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)



NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站 ｜Trip.com 優先發售

開賣時間：2026年4月22日上午11時

開賣連結：Trip.com 連結

NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站｜LiveNation 門票優先發售

開賣時間：2026年4月23日上午11時

開賣連結：LiveNation連結

NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站｜公開發售

開賣時間：2026年4月24日上午11時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 購票資訊

票價：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

VIP Package - HKD 1,899

▹ 較佳位置坐位門票一張

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ 簽名海報一張（100名）

▹ VIP獨家禮品一份

▹ NMIXX VIP獨家小卡一套

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊商品售賣處排隊區

NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「NMIXX 1ST WORLD TOUR 香港站」座位表及門券價錢為$1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 演出日期

NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站 演出日期為2026年7月25日，只演1場。

NMIXX 1ST WORLD TOUR 香港站 公開發售資訊

早前公佈了NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 滙豐Mastercard優先預售門票於4月21日上午11時於Cityline發售；Trip.com套票優先於4月22日上午11時開賣；Live Nation 會員優先訂票 於4月23日上午11時發售；正式公售則在4月24日上午11時於Cityline發售。

👇NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站 何時舉行？如何搶購？ NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站 即睇購買連結及心得 NMIXX 1ST WORLD TOUR演唱會香港站 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館10號展館 舉行 NMIXX 1ST WORLD TOUR 演唱會香港站 門券詳情？ 價格為 $1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

NMIXX 1ST WORLD TOUR <EPISODE 1: ZERO FRONTIER> IN HONG KONG ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「NMIXX 1ST WORLD TOUR」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。