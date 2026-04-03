2026 年 4 月 1 日，Apple 正式迎來創立 50 週年的大日子。從 Steve Jobs 舊家的車庫發跡，到如今成為全球科技龍頭，Apple 一直強調「Think Different」的核心價值。對於追求極致體驗的玩家來說，這 50 年不僅是硬體的進化史，更是一場關於人性化介面與生態圈建設的革命。



4 月 1 日，Apple 踏進 50 週年里程碑。從第一部 Apple 電腦到 Mac、iPod 到 iPhone、iPad 到 Apple Watch、AirPods，以至 App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud 和 Apple TV 各個日常用到的服務；五十年來，Apple 反覆構想，不斷發掘新可能，將強大的工具交到每個人手上。每一次創新，全憑一個信念引領：敢於抱持不同想像的人，才可推動世界前進。上蘋果官方的 helloapple IG 戶口，更可以睇到一條50週年「回帶」reels。（影片連結）

早期突破：Apple II 與 Macintosh 定義個人電腦

1970 年代末，Apple II 的出現將原本屬於實驗室的笨重機器帶進家庭。隨後 1984 年發表的 Macintosh，更是首次將「滑鼠」與圖形介面（GUI）普及化，讓操作電腦不再是專業程式員的專利。瘋先生指出，這兩款產品的核心在於「賦能」，讓創意工作者能透過科技更自由地表達想法。

1977Apple II第一款內建彩色顯示能力的個人電腦。

1977 Apple II 第一款內建彩色顯示能力的個人電腦。

1984Macintosh商業化 GUI 介面先驅，確立現代電腦操作邏輯。

1984 Macintosh 商業化 GUI 介面先驅，確立現代電腦操作邏輯。

轉危為機：iMac 與 OS X 奠定現代 Apple 基石

在 1990 年代末 Apple 因玩財技踢走Steve Jobs，公司一度陷入低潮。好在最終知錯能過，重新由「教主」掌舵，iMac G3 以大膽色調與一體成型設計震撼業界，成功轉虧為盈。2001 年推出的 Mac OS X 則提供了極其穩定的系統核心，為往後 20 年的 iPhone OS 與 macOS 奠定了軟體基底。隨後的 iPod 音樂革命，更證明了 Apple 有能力改寫影音消費模式。

1998iMac G3 移除磁碟機、內置CD-ROM、全面採用 USB，推動一體機潮流。

1998 iMac G3 移除磁碟機、內置CD-ROM、全面採用 USB，推動一體機潮流。

2001Mac OS XUnix 核心基礎，支援高度多工與穩定效能。

2001 Mac OS X Unix 核心基礎，支援高度多工與穩定效能。

2001iPod結合 iTunes 商店，帶動數位音樂下載合法化。

2001 iPod 結合 iTunes 商店，帶動數位音樂下載合法化。

巔峰之作：iPhone 與 M1 晶片的軟硬體整合

2007 年 iPhone 的誕生被譽為「上帝手機」，彻底終結了實體鍵盤時代。而近年最讓技術玩家興奮的，莫過於 2020 年轉用自家 Apple Silicon（M1 晶片），這讓 Mac 在功耗比上完全輾壓傳統對手，實現了更長續航力與更強運算效能。這展現了 Apple 從底層架構掌握產品命運的決心。

2007iPhone革命性 Multi-Touch 觸控與 App Store 生態圈。

2007 iPhone 革命性 Multi-Touch 觸控與 App Store 生態圈。

2008MacBook Air確立 Ultraportable 輕薄筆電外型標準。

2008 MacBook Air 確立 Ultraportable 輕薄筆電外型標準。

2010iPad填補手機與電腦間的空隙，引領平板生產力趨勢。

2010 iPad 填補手機與電腦間的空隙，引領平板生產力趨勢。

未來佈局：由 AirPods 推動影音界、到 Vision Pro 的空間運算

2011年，Steve Jobs 病逝，但 Apple 的進化並沒有停下腳步。新高層 Tim Cook 的方向除了創新，更多是從市場出發，開發新產品以滿足用家需要。

他非常積極地推出各種穿戴式裝置：2015年 Apple Watch 影響了整個鐘表業界。雖然iPhone 一步步廢除3.5mm有線耳機插被受用家詬病，但當 AirPods 一出 ，的確推動了真無線耳機（雖然不是Apple發明），成為流動影視的新標準用品。

2023年蘋果公開頭戴式AR裝置 Apple Vision（2024年發售） ，將品牌帶入「空間運算」的新紀元。

2015年 Apple Watch 影響了整個鐘表業界。

2016 AirPods 與 Apple 設備無縫配對，重新定義無線音訊體驗。