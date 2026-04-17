氣炸鍋墊紙用錯易起火！消防員教4招正確用法　食物忌太滿太輕！

撰文：CCTV中央電視台
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空氣炸鍋（氣炸鍋）是很多家庭離不了的便利廚具，不過快捷省心的它也有「暴脾氣」。

空氣炸鍋為何會着火？哪些食物不能放進空氣炸鍋？一起了解！

氣炸鍋安全使用貼士👇👇👇

正確使用氣炸鍋牢記這4點（AI生成圖片；01製圖）
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空氣炸鍋墊紙使用不當　易引發火災！

空氣炸鍋是一個帶風扇的簡易烤箱，通過高速空氣循環技術產生熱空氣，利用食物本身的油脂煎炸食物，從而使食物脱水，達到煎炸效果。

氣炸鍋工作原理（中國消防）

空氣炸鍋工作時温度很高，重量較輕的墊紙如果沒有被食材完整覆蓋，很可能被熱風捲起。一旦觸碰到發熱管，極易被點燃，從而導致機器短路或起火。

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空氣炸鍋使用不當極具安全隱患

消防員將一張普通墊紙平鋪在空氣炸鍋托盤內，並在墊紙上放置少量未鋪滿托盤的食物。機器運轉一段時間後，消防員在出氣口處聞到明顯燒焦味，隨即斷電取出托盤，可見墊紙一側已明顯翹起，邊緣出現大面積燒焦痕跡。

隨後，消防員又更換一張尺寸明顯大於托盤的墊紙放入鍋內。啟動後不久，空氣炸鍋出氣口處傳出更濃烈的燒焦味。

實驗結果表明，空氣炸鍋工作時温度可達到上百攝氏度。如果食物放置太少或是不均勻，墊紙極易被點燃，引發安全隱患。

正確做法

放置食物時儘可能均勻分佈，將墊紙四角壓住，避免被內循環風吹起引發火災。

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這些食物　不能放進空氣炸鍋

1. 蛋、栗子等有外殼的食物不能放入空氣炸鍋，存在爆裂、致人燙傷的風險
2. 空氣炸鍋內可使用耐熱玻璃和不鏽鋼器皿，嚴禁放入普通玻璃和塑料容器

正確使用空氣炸鍋　牢記這4點

1. 放置要平穩

使用空氣炸鍋時，應將其放置平穩，不能遮擋頂部進風口和背面出風口。

2. 插座專插專用

空氣炸鍋屬於大功率電器，使用時應專插專用，避免和其他大功率電器共用插座，以免發生電線短路。

3. 食物別放太滿

食物不宜放置過滿，以免觸碰到頂部發熱裝置，既會損壞零部件，還可能引發火災或爆炸。

4. 清洗有講究

空氣炸鍋的炸籃可用水清洗，但清洗後要及時擦乾水；其餘電子部件不可直接水洗，以防短路和觸電。

使用空氣炸鍋時應注意

食物鋪均勻，帶殼不要烤
插座不混用，食材別過滿
放置要平穩，用完應擦乾

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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