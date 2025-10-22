五大家電看似實用　結果淪為擺設　麵包機、氣炸鍋都上榜？

五大家電看似實用，結果淪為擺設｜小家電常常以「懶人神器」、「健康必備」等口號大肆宣傳，成功吸引不少消費者趁優惠期衝動入手。然而，熱潮過後，不少人卻發現這些看似實用的家電，實際使用次數屈指可數，最終淪為佔空間的裝飾品，以下五大不實用家電，買前記得三思！



榨汁機：清潔噩夢

榨汁機曾一度被視為健康生活的象徵。商家主打「現榨果汁最有營養」，不少人為此躍躍欲試。然而實際使用後，失望往往大於驚喜。要榨出一杯純橙汁，可能得用上三至四個橙，成本並不低。更關鍵的是，榨汁過程中果渣被過濾掉，膳食纖維隨之流失，營養成分反而不如直接吃水果。

真正令人大倒胃口的，是清潔問題。榨汁機的刀片、濾網和杯體結構複雜，殘渣極易卡在縫隙中，若清洗不及時，極易滋生細菌。對上班族而言，早上花五分鐘榨汁、花十五分鐘清潔，實在得不償失。結果，多數人用過幾次後便收進櫃底，成為「健康幻覺」的見證。

麵包機：整幾次後不如落街買

「在家也能當麵包師傅」，宣稱可輕鬆製作無添加、健康又香氣撲鼻的自家麵包。但現實卻沒那麼美好。要做出外形漂亮、口感鬆軟的麵包，需要精準控制溫度、濕度與比例。稍有不慎，就會出現麵包塌陷、過硬、或味道酸怪的情況。

更麻煩的是時間問題。從攪拌、發酵到烘焙，一個完整流程動輒三、四小時；即使預約功能能稍微省事，仍難敵一趟到麵包店的便利。最終多數人只用過幾次便放棄，因為市售麵包更便宜、更多樣，口感也難以超越自製版本。加上麵包機體積龐大，對香港常見的小廚房而言，更是一種奢侈的佔位。

入門級氣炸鍋不好用

「無油炸」的氣炸鍋曾掀起一波風潮，標榜少油低脂、快速烹飪，幾乎家家戶戶都有一台。然而事實上，不少入門型號的氣炸鍋控溫不準，溫度忽高忽低，容易導致食物外焦內生。例如烤雞翼，一面焦黑、另一面未熟，是常見災難。

更甚者，低價氣炸鍋的容量普遍偏小，一次只能烹調少量食物，不適合家庭聚餐使用。加上加熱管設計不均，食物常出現「半生熟」情況。雖然高階型號能改善問題，但價格動輒上千港元，實際性價比並不理想。清潔亦是一大煩惱——炸籃油污頑固難除，用幾次後便失去耐性。許多人最終把氣炸鍋移到儲物櫃上層，變成「廚房裝飾」。

養生壺：功能多不等於實用

在注重健康養生的年代，養生壺幾乎成為「送禮自用兩相宜」的代表。商家聲稱它能煮茶、煲湯、燉燕窩、熬粥，一壺多用。然而實際體驗卻讓人懷疑其真正用途。由於功率較低，煮沸速度緩慢，一壺水常要等上十多分鐘。煮茶時茶味淡薄，煲湯則味道平平，煮粥更容易糊底。

不少人購入後發現，最常用的功能仍然只是「煮水」。更尷尬的是，壺身玻璃透明雖美觀，卻極易留下茶垢與湯漬，長期使用後難以清潔。於是，原本寄望於「健康生活」的養生壺，也往往成為廚房角落的「高級電熱水壺」。

除蟎機：心理安慰多於實效

隨着過敏與呼吸問題備受關注，除蟎機近年也成為熱門家電之一。廣告中強調它能有效清除塵蟎與屍體，改善睡眠品質。然而，實際效果卻遠不如想像。塵蟎多數藏於床墊與布料深層，家用除蟎機主要靠拍打與吸塵，難以深入纖維。即使表層清潔乾淨，深層蟎蟲仍完好無損。

此外，除蟎機價格從數百至上千元不等，低價款吸力不足、高價款性價比低，實際使用頻率往往隨時間遞減。多數人使用一兩次後便嫌麻煩，最終擱置一旁。對一般家庭而言，定期晾曬被褥、勤換床單，已足以達到相似效果，毋須額外添置昂貴設備。

購買前先想清楚：實際需求最重要

不少港人購買小家電的心態是「有備無患」，看到新品就想試，尤其在節日優惠或直播推銷時更容易衝動下單。然而，小家電的實用性往往取決於生活習慣。若本身不常做早餐，麵包機自然用不著；若家中人口少，氣炸鍋容量再大也顯浪費。