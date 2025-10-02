買了就後悔！5款小家電買回家最易變擺設　榨汁機、氣炸鍋都上榜

在小家電市場蓬勃發展的今天，各類產品層出不窮，商家的宣傳更是天花亂墜，讓人眼花繚亂。很多人在看到酷炫的功能介紹或誘人的促銷活動時，往往會一時衝動下單。



然而，不少小家電買回家後卻很快被閒置，成為佔據空間的「雞肋」，下面就為大家盤點五款買了就容易後悔的小家電。

1. 榨汁機：高成本低回報的健康假象

榨汁機曾憑藉健康飲品、便捷操作等標籤風靡一時，成為許多追求健康生活的人眼中的必備神器。商家宣傳中，用它能輕鬆製作新鮮果汁，保留水果的營養成分，是補充維他命的好幫手，但實際使用後，很多人卻發現它遠沒有想象中那麼美好。

榨汁過程中會產生大量的果渣，這些果渣中含有豐富的膳食纖維，而榨汁機過濾掉果渣後，得到的果汁其實損失了很多營養。而且，為了榨出一杯像樣的果汁，往往需要消耗大量的水果，成本並不低，比如製作一杯純橙汁，可能需要3-4個橙子，算下來比直接買現成的果汁還要貴。

榨汁機的清潔工作堪稱噩夢，榨汁機的刀片、濾網、杯體等部件結構複雜，縫隙中很容易殘留果肉和果汁，清洗起來費時又費力，如果不及時清洗，殘留的物質還會滋生細菌，影響下次使用。另外，榨汁機的使用場景非常有限，除了榨果汁外，它幾乎沒有其他實用功能。而且對於很多人來說，直接吃水果比喝果汁更方便，也更能保留水果的營養和口感，因此，榨汁機往往用不了幾次就被閒置在廚房的角落，成為佔地方的擺設。

2. 麵包機：功能單一，口感難敵市售品

麵包機也是一款被很多人寄予厚望卻容易失望的小家電。商家宣稱，用麵包機可以自己在家制作健康無添加的麵包，不僅衛生，還能根據自己的口味調整配方，但實際操作起來，卻會發現諸多問題。

麵包機的功能比較單一，它主要的作用就是製作麵包，雖然有些型號可能附帶發酵、和麵等功能，但對於大多數家庭來說，這些附加功能使用頻率並不高。而且製作麵包需要嚴格按照配方比例添加麵粉、酵母、水、糖、鹽等原料，對於新手來說很難一次成功，很容易出現麵包塌陷、過硬、過酸等問題。

而且用麵包機制作麵包耗時較長，一般需要3-4個小時，遠不如直接去超市或麵包店購買方便。自己製作的麵包在口感和風味上很難與專業麵包店的產品相比，尤其是對於追求口感的人來說，很容易產生失望感。再者，麵包機的體積較大，比較佔用廚房空間。對於廚房面積較小的家庭來說，收納也是一個不小的問題。

3. 基礎版空氣炸鍋（氣炸鍋）：控溫不準，使用體驗差

近年來，空氣炸鍋憑藉無油烹飪、健康便捷等特點受到不少消費者的青睞。但需要注意的是，低價基礎款的空氣炸鍋往往存在諸多問題，很容易讓人後悔。

低價基礎款的空氣炸鍋大多沒有精準的控溫功能，溫度波動較大，很容易出現食物烤焦或未熟透的情況。比如烤雞翅，可能一面已經焦黑，另一面還沒熟，影響口感和食用安全。而且這類空氣炸鍋的容量通常較小，只能製作少量食物，對於家庭聚餐等場景來說根本不夠用。

另外，低價空氣炸鍋的加熱管和風扇設計不夠合理，加熱不均勻的情況比較常見。這會導致食物受熱不均，有的地方已經酥脆，有的地方還是軟的，大大影響了烹飪效果。同時，這類空氣炸鍋的清潔也比較麻煩，鍋體內部的油污很難徹底清除。

雖然高價的空氣炸鍋在功能和性能上有了很大提升，但低價基礎款的空氣炸鍋由於存在上述問題，使用體驗極差，很多人買回家用了幾次就發現並不實用，最終只能閒置。

4. 養生壺：功能華而不實，實用性不強

養生壺打着多功能養生的旗號，宣稱可以用來煮茶、煲湯、煮粥、燉燕窩等，滿足人們的各種養生需求。但實際使用後，很多人會發現它的功能華而不實，實用性並不強。

養生壺的加熱速度較慢，由於其功率相對較低，煮水、煮茶等都需要較長時間，遠不如用普通的燒水壺、鍋具方便快捷。養生壺的功能雖然多樣，但每一項功能都不夠專業。用來煮茶，口感不如專門的茶具；用來煲湯，味道和營養也比不上用砂鍋或高壓鍋燉出來的；用來煮粥，很容易出現糊底的情況，而且很多功能對於大多數人來說根本用不上，屬於雞肋功能。

再者，養生壺的清潔也存在一定難度，壺底和壺壁很容易殘留茶漬、湯漬等，尤其是煮過銀耳羹、燕窩等粘性較大的食物後，清潔起來非常費勁。

5. 除蟎儀（除蟎機）：效果有限，性價比不高

隨着人們對健康的重視，除蟎儀逐漸進入大眾視野，商家宣傳除蟎儀能夠有效清除牀上、沙發上的蟎蟲和蟎蟲屍體，改善睡眠環境，預防過敏等問題。但實際使用後，很多人會發現其效果並沒有宣傳的那麼神奇，性價比不高。

除蟎儀的工作原理主要是通過高頻拍打和吸塵來清除蟎蟲，但蟎蟲的體型非常小，而且深藏在牀墊、被褥的纖維深處，僅靠除蟎儀的拍打和吸塵很難將其徹底清除。而且，除蟎儀的使用頻率並不高，很多人買回家後，剛開始可能會經常使用，但過了一段時間後就會覺得麻煩，逐漸將其遺忘。對於大多數家庭來說，定期晾曬被褥、清洗牀單被罩等傳統除蟎方法，已經能夠滿足基本的除蟎需求，並不需要專門購買除蟎儀。

另外，除蟎儀的價格從幾百元到上千元不等，但實際效果與價格並不成正比。很多低價的除蟎儀吸力較小，拍打力度不夠，除蟎效果不佳；而高價的除蟎儀雖然功能更強大，但對於普通家庭來說，性價比並不高。

寫在最後

在購買小家電時，我們往往會被商家的宣傳所吸引，衝動下單，但很多小家電在實際使用中卻暴露出各種問題，最終成為閒置品。因此，在購買小家電之前，我們應該充分了解自己的需求，不要被花哨的功能和宣傳所迷惑。可以多參考其他用戶的評價，選擇那些實用性強、口碑好的產品，避免花冤枉錢，讓小家電真正為我們的生活帶來便利，而不是成為雞肋。

