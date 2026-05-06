小米超薄藏天花冷氣機　198mm機身慳位　APF 4.86勝1級能源標籤機

小米最新推出米家中央空調風管機巨省電2026款，大三匹預售價6199元（人民幣,下同），4匹預售價7199元。



產品為一拖一風管機設計，內機198mm纖薄機身，嵌入式安裝更省空間，適配主流家裝吊頂，支持快速冷暖，大循環風量與合理送風設計。

米家中央空調風管機（小米有品）

米家中央空調風管機，慳電是重要賣點：

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米家靈雲節能率24.5%，APF值高達4.86，遠超國標一級能效，全年省電約2160度，節省約1080元。

搭載高效雙缸壓縮機，製冷製熱更穩定、低負荷運行更省電，配合米家人感節能技術，可智能感知人體存在，進一步降低無效能耗。

智能家居聯動

智能體驗上，空調接入米家生態，支持APP控制、小愛語音聯動，可與智能家居設備聯動，實現溫度、模式、定時等遠程便捷操控。

外機耐用性強，支持寬溫域運行，高溫、低溫環境都能穩定工作。

內地可包安裝送貨

一價全包安裝，免人工安裝費、上門勘測費、調試設備費、送貨上樓費等。

新品仍延續10年免費包修政策，人工、加氟、維修、配件更換全免費，自安裝隔日起算。

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