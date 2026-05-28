Sony REON POCKET 6隨身冷氣抵港　升級雙模組護你免被炎夏融化

迎戰酷熱夏季，去年的「穿戴式冷暖空調」Sony REON POCKET系列發表全新REON POCKET 6和高階款REON POCKET PRO Plus。



兩款新品延續系列特色，皆可直接配戴於頸部接觸肌膚，依照環境與需求即時提供降溫或保暖效果，讓使用者在炎熱通勤、戶外活動甚至冷氣房中，都能維持更舒適的體感溫度。

Sony REON POCKET 6

其中，REON POCKET 6最大亮點在於搭載全新開發的輕巧雙溫控模組，採用與高階款相同的設計架構，透過兩顆獨立溫控模組交替運作，不僅能延長清涼感持續時間，也搭配全新冷卻演算法，在維持輕巧機身的同時，帶來最高可達-2°C的冷卻效能。

Sony REON POCKET 6讓使用者在炎熱通勤、戶外活動甚至冷氣房中，都能維持更舒適的體感溫度。（sony）

Sony REON POCKET 6產品介紹：

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機身也承襲高階款好評設計，新增側邊實體按鈕，即使不方便拿出手機，也能直接完成開關機、模式切換與溫度調整等操作；重新設計的弧形機身則更加貼合人體曲線，提升長時間配戴舒適度。

Sony REON POCKET PRO Plus

至於定位更高階的REON POCKET PRO Plus，則透過全新優化冷卻演算法與高效散熱設計，讓冷卻效能相比前代機種最高提升約20%。在智慧冷卻模式（SMART COOL）下，表面溫度更可再降低約2°C，帶來目前系列中最強悍的降溫表現。

至於定位更高階的REON POCKET PRO Plus，則透過全新優化冷卻演算法與高效散熱設計，讓冷卻效能相比前代機種最高提升約20%。（Sony）

此外，主機內建高精準度感測器，可即時監測肌膚溫度，在符合國際安全標準的前提下，提供更穩定且舒適的個人化降溫體驗。

Sony REON POCKET TAG 2

此次兩款新品皆隨附全新REON POCKET TAG 2，可精準偵測周遭環境的溫度與濕度，並透過專屬REON POCKET App，自動切換智慧冷卻／加熱模式（SMART COOL ⇔ WARM MODE），依照外在環境變化調整最佳體感溫度。

Sony REON POCKET TAG 2產品介紹：

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相較前代，TAG 2體積縮小約18%，並改以登山扣設計取代背夾，可更靈活固定於包包、皮帶或隨身配件上，提升日常使用便利性。

REON POCKET 6套裝組與REON POCKET PRO Plus套裝組已正式在香港上市，建議售價分別為1699元與1849元，兩款套裝皆包含REON POCKET TAG 2；此外，官方也同步推出專屬機套。更多產品資訊可至Sony官方購物網站查詢。

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