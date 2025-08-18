Samsung、HONOR、vivo摺屏手機大戰2025｜性能、相機、AI全面比較

Samsung Galaxy Z Fold7、HONOR Magic V5、vivo X Fold5摺屏手機大戰2025，性能、相機、AI全面比較｜摺疊智能手機近年來迅速發展，各個品牌持續精進技術，力求在市場上獨佔鰲頭。步入2025年，多款新一代摺屏旗艦先後登場，包括Samsung Galaxy Z Fold7、vivo X Fold5以及HONOR Magic V5。這些新機不僅在設計上追求輕薄，更在性能、影像系統和AI功能上展現出顯著進步。一文分析介紹這三款摺疊手機，為追求高效體驗和攝影的用家提供參考。



👉電腦節獨家購票優惠

vivo X Fold5｜蔡司影像系統與頂級防護的完美結合

vivo X Fold5以其與蔡司的深度合作在影像領域獨樹一幟。其蔡司影像系統配備5000萬像素蔡司超級長焦鏡頭、5000萬像素主攝及超廣角鏡頭，不僅在多種環境下表現出色，其獨特的蔡司全焦段人像與7種鏡頭虛化功能，更為攝影愛好者提供了豐富的創作空間。在效能上，vivo X Fold5採用Snapdragon 8 Elite處理器，安兔兔跑分超過200萬分，配合「原子工作台」功能，可同時在8.03吋主屏上運作多達五個應用程式，展現出色的多工處理能力。其機身耐用性亦是賣點，不僅採用全新碳纖維鉸鏈以減少摺痕，更擁有IP5X、IPX8及IPX9的頂級防塵防水等級，為用戶提供可靠的使用保障。

vivo X Fold5 深度評測文章 👉 按此

+ 4

👉電腦節獨家購票優惠

HONOR Magic V5｜超薄摺屏旗艦AI影像人像拍攝超乎想像

HONOR Magic V5憑藉其8.9毫米的機身厚度，躋身全球最薄摺疊手機之列。其堅固的「魯班減震架構」和耐用的鉸鏈設計，經測試可承受50萬次摺疊，確保了長期使用的穩定性。核心處理器採用Snapdragon 8 Elite，在安兔兔跑分中逼近200萬分，無論日常應用或遊戲娛樂都能輕鬆應對。在續航方面，其搭載的5820mAh青海湖電池與電源管理系統，提供了持久的續航力，並支援66W有線及50W無線快速充電技術。Magic V5在影像上的表現同樣突出，其「HONOR AI鷹眼攝影系統」包括64MP潛望式長焦鏡頭及50MP廣角鏡頭等配置，特別在人像模式下的表現令人讚嘆，其AI智慧美顏和AI背景移除功能，能輕鬆拍出專業級作品。

HONOR Magic V5 深度評測文章 👉 按此

+ 6

👉電腦節獨家購票優惠

Samsung Galaxy Z Fold7｜輕薄機身搭配強大AI互動體驗

作為Samsung第七代摺疊屏旗艦，Galaxy Z Fold7延續了其標誌性的內折設計，並在機身設計上進行了突破性優化，透過採用全新的鈦金屬保護層及超薄鉸鏈，成功將機身重量減至215g，折疊厚度僅為8.9毫米，手感更為輕盈。在核心效能方面，它搭載了專為Galaxy系列優化的Snapdragon 8 Elite處理器，確保流暢的旗艦級表現。此機最為亮眼的升級在於其AI功能，透過One UI 8.0和多模態AI技術，支援多達20種語言的即時翻譯、智慧遊戲控制及生成式照片編輯等，大大提升了使用體驗。在攝影功能上，它承襲了Galaxy S25 Ultra的強大基因，配備2億像素主鏡頭，在多個鏡頭間保持色彩一致性，即使在弱光環境下也能呈現出色的影像品質。這款手機旨在為追求穩定、多工處理體驗的商務用戶提供成熟且創新的選擇。

Samsung Galaxy Z Fold7 深度評測文章 👉 按此