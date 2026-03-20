OPPO Find N6香港發佈上手試｜零感摺痕技術＋2億像素哈蘇鏡評測

OPPO 正式在香港推出了全新旗艦摺疊屏手機 Find N6，早前在深圳發佈會公布時，它以「零感摺痕」與「超薄機身」作為賣點，解決用家對摺疊手機耐用度與攜帶性的長期疑慮。作為 2026 年度的重點新產品，Find N6 不僅在硬件結構上作出了飛躍，更在影像系統與 AI 生產力工具上展現了強大的競爭力。以下將針對這款新機的各項創新技術、實際上手手感以及性能表現進行詳盡分析。



OPPO Find N6香港發佈上手試

零感摺痕技術解析

Find N6 首創零感摺痕技術，核心在於第二代鈦合金柔性鉸鏈與業界首見的 3D 液體列印製程。透過高精度雷射掃描偵測微小凹凸，再以 3D 列印填充光敏聚合物，將鉸鏈高度偏差由 0.2 毫米降至 0.05 毫米，減幅達 75%。配合自動平滑柔性玻璃，手機形狀恢復能力提升近一倍。經德國萊茵 TÜV 測試，長期使用後的皺紋形成率比前代減少 82%，令屏幕在展開後極為平整，大幅提升閱讀與觀影的沉浸感。

屏幕中間摺痕幾乎無感

超薄輕便機身設計與頂級耐用防護認證

機身設計追求極致輕薄與耐用平衡，折疊後的體感與傳統直板旗艦相若，攜帶極為方便。外觀提供深空鈦與盛放橙兩款配色，設計極具層次感。屏幕配置包括 6.62 吋外屏（1.4 毫米超窄邊框）及 8.12 吋內屏，峰值亮度均達 1800nits，並支援高頻 PWM 調光以保護雙眼。耐用度方面，設備通過 100 萬次折疊循環測試。最亮眼的是具備 IP56、IP58 及 IP59 認證，可抵禦高溫高壓水柱沖擊及深水浸泡。

機身十分硬深堅固

哈蘇大師影像系統及 2 億像素主鏡頭升級

Find N6 配置全新Hasselblad哈蘇大師相機系統，主鏡頭升級至 2 億像素，配合哈蘇高解析度模式，細節捕捉能力驚人。副鏡頭包括 5000 萬像素超廣角及 5000 萬像素潛望長焦，後者更支援遠攝微距功能。實測顯示，長焦端的解像度與光捕捉能力顯著進步，人像虛化效果媲美專業單反。結合丹霞原彩鏡頭與哈蘇色彩校準，白平衡與色彩還原極為自然。經典 XPAN 模式則讓用戶能以 65:24 比例創作，玩味十足。

當然仍然配置哈蘇大師影像系統

試相

試相

試相

驍龍 8 Elite 旗艦性能表現與全天候續航

性能方面，港版 Find N6 採用Snapdragon驍龍 8 Elite Gen 5 處理器，配置 16GB RAM 及 512GB ROM。機身雖薄，卻內置了 6000mAh 大容量矽碳電池，支援 80W 有線及 50W 無線閃充。系統內置 ColorOS 16，針對摺疊屏優化「自由流動窗口」功能，支援同時運行四個 App。強大的多任務處理能力結合 0+ Connect 跨系統連接，簡單與iPhone、MacBook平台互傳文件，甚至遙距操控，讓手機成為高效的行動辦公室，滿足專業工作需求。

上手試玩心得與性能跑分實測

另外，上手實測Find N6 手感紮實且輕盈，超薄設計大幅減輕了長時持握的疲勞感。鉸鏈開合阻尼適中，展現頂級工藝。性能測試方面，Antutu 跑分輕鬆達到 330 萬分，效能處算是非常不錯。拍照實測中，2 億像素主鏡細緻度極高，而 3 倍潛望長焦的表現最令人驚喜，成像銳利且色彩飽滿，哈蘇調教出的色彩富有電影感，足以應對專業影像創作。

手機性能不錯，跑分輕鬆達330萬分以上。

香港版本發售價格資料

OPPO Find N6 香港版以 16GB+512GB 配置，售價為 $12,999 元。考慮到其 2 億像素鏡頭、Snapdragon 8 Elite 頂級效能、6000mAh 大電池及零感摺痕技術，極為吸引。手機已於 3 月 20 日開售，對於追求最新科技體驗與影像質素的用家來說，Find N6相信是今年度值得期待的摺疊旗艦手機。