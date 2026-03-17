OPPO Find N6發佈會現場直擊上手試｜OPPO 於東莞濱海灣新校區舉行全球發佈會，正式發表新一代摺疊旗艦 OPPO Find N6，以及智能手錶 OPPO Watch X3 與專屬配件 OPPO AI 手寫筆。本次新機的核心圍繞「無感摺痕」與「AI 生產力」展開，試圖解決摺疊屏手機長期以來的耐用度缺點。



記者前往OPPO發布會直擊最新Find N6手機的推出

天穹鉸鏈與記憶玻璃：終結摺痕焦慮

作為發佈會的核心主角，OPPO Find N6 最大的技術突破在於其「無感摺痕」體驗。過往摺疊屏手機使用時，屏幕中央往往會出現明顯的物理凹陷，這不僅影響視覺觀感，亦會降低觸控手感的平滑度。OPPO 指它使用了「天穹合夥人」聯盟（包括三星顯示及上海交通大學等機構）共同研發的解決方案。Find N6 搭載了新一代「鈦合金天穹鉸鏈」，該鉸鏈結構採用了航空級鈦合金材質，並導入仿生對稱四軸結構。相比傳統的三軸鉸鏈，新結構將表面起伏從 0.18mm 降低至 0.1mm。為了填補這最後的微米級差距，廠方更採用了芯片級高分子 3D 打印技術進行加工，精度達到 2μm。官方更指手機通過了德國萊茵 TÜV 的 60 萬次摺疊認證，在極端摺疊次數後，摺痕深度仍能控制在 0.01mm 以內，肉眼幾乎難以察覺。

OPPO Find N6拎上手非常纖薄，有如一般直板手機般手感。

除了鉸鏈結構，屏幕材質的進化亦是關鍵。Find N6 內屏採用了「天穹記憶玻璃」，這種柔性玻璃具備類似記憶棉的物理特性，剛性較傳統材料提升了三倍以上。當屏幕展開時，玻璃具備 99.9% 的自修復還原率，能有效抵消長期彎折產生的應力，確保屏幕在久用後依然維持「一馬平川」的狀態。

全新設計的摺屏幾乎沒有摺痕

哈蘇 2 億像素四攝 折疊屏影像的硬核競逐

在影像配置方面，Find N6 並未因為追求輕薄而妥協。機背顯眼的「寰宇之環」相機模組內置了與哈蘇（Hasselblad）聯合研發的四攝系統。最引人注目的是其搭載了 2 億像素超清主攝，這在摺疊屏手機中尚屬首創。高像素的優勢在於能提供更強的解析力與二次裁切空間，即使在光線複雜的環境下，亦能保留豐富細節。

哈蘇 2 億像素四攝

此外，該機配備了一枚大底潛望式長焦鏡頭，支援高倍率光學變焦。針對摺疊屏手機常見的色彩斷層問題，OPPO 加入了一枚專門的「丹霞色彩還原鏡頭」，輔以新一代影像算法，旨在提升膚色自然度與場景色彩的準確性。在現場的實拍體驗中，Find N6 的對焦速度與快門延遲表現均達到了直板旗艦機的水準。

國內版本將會推出3款顏色機身選擇

AI 手寫筆與跨平台互聯強化生產力工具屬性

為了發揮 8.12 吋大屏幕的優勢，OPPO 同場推出了「OPPO AI 手寫筆」。這款手寫筆並非單純的觸控工具，而是深度集成了生成式 AI 功能。用家在屏幕上草繪簡單的圖表或思維導圖，AI 即可自動識別並轉化為專業格式；同時，手寫筆亦支援 AI 圖像生成與文本優化功能。

大量AI功能加入新機

在軟件生態上，Find N6 預載了基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統，新增「全景自由窗」功能。用戶可以透過四指捏合手勢，在全屏、分屏與懸浮視窗之間快速切換，這種多任務處理邏輯更接近電腦操作。值得留意的是，OPPO 在發佈會上特別強調了與 Apple 生態的兼容性。Find N6 支援 Quick Share 功能，並能與 iPhone、Mac 及 Apple Watch 實現跨平台傳輸與剪貼簿同步，這無疑是為了吸引對生態黏性有考量的 iOS 用戶。

國內另推出OPPO AI 手寫筆（另購），可以用盡屏幕繪寫功能。

Watch X3：鈦金屬機身與非感應血壓監測

同場發佈的智能手錶 OPPO Watch X3 同樣走高端路線。錶殼採用全鈦合金材質，整體厚度較上代減少了約 6.4%，配合軍規 MIL-STD 810H 認證，耐用性顯著提升。而在健康監測方面，Watch X3 引入了「非感應式高血壓風險評估」功能，無需佩戴傳統氣囊袖帶，即可透過光電傳感器捕捉脈搏信號，評估心血管風險。

Watch X3正式發布

Watch X3 同時強化了運動社交功能，內置 AI 運動教練，支援包括羽毛球、滑雪及網球在內的超過 100 種專業運動模式，並具備雙頻多衛星定位系統。其續航力在全智能模式下可達 4 天，而在輕智能模式下更可長達 16 天，解決了穿戴設備頻繁充電的煩惱。同樣，新錶可連接Android或iPhone手機。

OPPO Find N6由9999人民幣起（12GB+256GB）

OPPO Watch X3 扣除國補後只需2209人民幣起

可以另購AI手寫筆連手機殼套裝及鍵盤

OPPO Find N6無論機身、性能及拍攝都比上代大為提升，究竟何時香港才推出呢？根據記者得知的消息指，新機很大機會即將在3月20日正式發布以及同時預購，售價預計一萬二千多（12GB+512GB），各位用家值得期待。